Chile asoma como la única parada americana en el calendario provisional del WRC 2021

El WRC acaba de retomar su actividad en septiembre, luego de estar detenido por seis meses producto de la pandemia. Primero, el Campeonato del Mundo de Rally vivió una inédita edición del Rally de Estonia, a inicios de septiembre, y luego, dos semanas después se disputó el Rally de Turquía, bajo estrictos protocolos sanitarios. Ahora, medios internacionales revelaron el primer boceto que maneja el promotor del WRC para un calendario final 2021. Se disputarían solamente 12 fechas, principalmente dentro de Europa, aunque destacan las visitas a Kenia, Japón y a Chile, que se celebraría a mediados de septiembre como novena estación de la temporada.

A inicios de este mes, la organización del Copec Rally Chile había señalado que, de concretarse la venida del WRC en un escenario global muy complejo, la fecha se disputaría entre las regiones del Biobío y Ñuble. El país ya vivió la primera edición de su propio rally en mayo de 2019, cuando Concepción fue exclusiva sede de la sexta parada del año.

El calendario boceto está mayoritariamente conformado por carreras en tierra y tiene un amplio paréntesis entre febrero y mayo (Suecia y Portugal), de manera que podría recibir pronto la inclusión de más fechas. Todo sujeto, como es lógico, a la evolución del virus.

Así está por ahora:

Rally de Monte Carlo: 21 al 24 de enero.

Rally de Suecia: 11 al 14 de febrero.

Rally de Portugal: mayo.

Rally de Italia: junio.

Rally Safari de Kenia: julio.

Rally de Estonia: julio.

Rally de Finlandia: agosto.

Rally de Irlanda: agosto.

Rally de Chile: septiembre.

Rally de Turquía: septiembre.

Rally de España: octubre.

Rally de Japón: noviembre.

La esperanza de Felipe Horta

La noticia con el calendario provisional del WRC 2021 que empezó a circular en diversos medios de Europa se tomó con cautela en la productora que organiza el rally en nuestro país. Según Felipe Horta, el productor general de la competencia y responsable del campeonato en Chile, “tenemos que ser cautos, hay que esperar la resolución final. Muchas veces en mi carrera deportiva pensé que tenía la carrera ganada y después estaba boca abajo antes de la meta”.

En cuanto a la posibilidad de que se concrete el regreso de Chile al WRC tras la ausencia de 2020, Horta indicó que “primero debemos esperar la decisión de la FIA, resolución que debe estar en los próximos diez días. Viene la reunión donde se decide el calendario, tal como ocurrió cuando nos comunicaron en 2018 que seríamos parte de las fechas del Mundial”.

A pesar de que aún no existe la confirmación, el ex motociclista señaló que estaba “nervioso y más preocupado que para la primera edición, puesto que cuando uno es debutante le aceptan algunos errores, lo que ahora no pasará, por ende, es un desafío mucho mayor”.

Respecto de ser la única fecha americana, quedando fuera Argentina y México, Horta indicó que “lamentaría mucho si no están esas fechas, especialmente Argentina que tiene una relación tan larga con el Mundial. Además, con esas tres fechas, se formaba una especie de gira y había más interés por parte de los equipos de participar, además de que fortalecía la integración”.

“Si no estuviesen las otras fechas de Latinoamérica, sería una responsabilidad enorme, nos obligaría a desarrollar un evento aún mejor, pero también nos permitiría dar un salto hacia una mayor proyección internacional. Pero hay que esperar, ver qué se decide, confiando en que nos entreguen nuevamente la responsabilidad de hacer una fecha del WRC”.