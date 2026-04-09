Gildemeister toma la representación de GAC Motor en Chile

A partir del 1 de julio de 2026, GAC Motor inicia una nueva etapa en Chile cuando su representación en el país pase a estar a cargo de Gildemeister, en un movimiento estratégico que busca consolidar su presencia y potenciar su desarrollo en el mercado local.

Tras tres años de operación en Chile, este cambio responde a la necesidad de reforzar el posicionamiento de la marca y dar un nuevo impulso a su crecimiento, en un contexto donde la industria automotriz avanza con fuerza hacia la electrificación y la incorporación de nuevas tecnologías.

GAC Motor ha construido su reputación sobre altos estándares de calidad, seguridad y confiabilidad, respaldados por su experiencia en el mercado chino y su trabajo conjunto con fabricantes globales como Toyota y Honda. Esta base le ha permitido desarrollar una oferta competitiva, enfocada en innovación y desempeño.

Con la llegada de Gildemeister como nuevo distribuidor, la marca busca dar un salto en su operación local. El grupo, que cuenta con una amplia trayectoria en el país, apuesta por fortalecer su portafolio incorporando marcas con identidad clara y alto potencial, donde GAC Motor aparece como una propuesta diferenciada dentro del mercado.

En este nuevo escenario, uno de los focos estará puesto en el desarrollo de un portafolio renovado, con especial énfasis en SUVs y en soluciones de nuevas energías. La oferta contempla tecnologías 100% eléctricas, híbridas y PHEV, alineándose con las tendencias actuales de movilidad y con las demandas de los consumidores.

El anuncio coincide con un momento relevante para Gildemeister, que este año celebra cuatro décadas de presencia en Chile. A lo largo de este tiempo, la compañía ha evolucionado hacia una operación integral, que abarca no solo la distribución de vehículos, sino también servicios financieros y una sólida red de postventa a nivel nacional.

En las próximas semanas, la compañía dará a conocer más detalles sobre su plan de desarrollo para GAC Motor en Chile.