El Kona HEV se suma a la ruta de la electrificación de Hyundai en Chile

En mayo pasado, Hyundai estrenó en Chile el Kona, su segundo modelo 100% eléctrico en el mercado local -el primero fue hace un par de años con la primera generación del sedán Ioniq, que estaba disponible en versión eléctrica e híbrida y el cual ya está descontinuado-, comenzado así lo que sería su primera bandera en la era de la electromovilidad en el mercado nacional.

“Mientras la electromovilidad avanza en el mundo, en Hyundai Chile buscamos ser parte de esa transformación con modelos que sean amigables con el medio ambiente, con cero emisiones y protagonistas del futuro electrificado que cada vez está más cerca”, declaró en ese momento José Luis Correa, gerente de marketing y experiencia de clientes de Automotores Gildemeister, quien, además, hizo hincapié en la transformación que vive el mundo en este aspecto, donde existe una necesidad imperiosa de un cambio hacia un planeta más limpio y sustentable.

Por eso no es extraño que durante la visita del CEO global de Hyundai Motor Corporation, Jaehoon Chang, Automotores Gildemeister presentara su Estrategia de Electromovilidad para Chile, y en el cual se presentó nuevo Hyundai Kona HEV, la versión híbrida no enchufable del SUV compacto y del que había debutado algunos meses atrás en versión 100% eléctrica -el cual ya está a la venta en el país dos versiones, Value y Premium, con precios de lista de $ 29.890.000 y $ 32.890.000- y se anunciara el arribo del Tucson NX4e HEV para enero, el cual también estaría disponible en dos versiones de equipamiento, pero ambas con el motor 1.6 Turbo GDI como base (179 Hp y 265 Nm) más un motor eléctrico de 44,2 kW de potencia (59 Hp) y 264 Nm. De todas formas, de él aún no hay precios, pero sí que se posicionará por encima del Kona HEV.

Pero eso no fue todo. Dentro de la declaración de la estrategia de la marca en Chile, Irene Gálvez, gerenta de Hyundai expresó que “con estos modelos damos el puntapié inicial de lo que será nuestra era de electromovilidad en Chile. Nuestra marca está comprometida a nivel global con este tema y Chile no será la excepción, por eso, al Kona que lanzamos a mediados de año y estos dos híbridos, podemos anunciar que ya tenemos confirmado el arribo del Ioniq 5″, expresó la ejecutiva. El modelo coreano, que arrasó en los World Car of The Year 2022, conquistando tres categorías, entre ellas, Auto del Año, llegaría durante el primer cuatrimestre de 2023. Gálvez, también adelantó que la idea es poder contar con el Ioniq 6 y el Ioniq 7, aunque de ellos aún no hay mayores novedades para su estreno local.