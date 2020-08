Loeb en nuevo video del WRC: “Chile fue un gran fin de semana para mí”

El multicampeón francés Sébastien Loeb (45 años) volvió a conversar con el sitio oficial del World Rally Championship sobre su incursión en el Copec Rally Chile a inicios de mayo. El galo se mostró distendido y muy conforme con su rendimiento en Concepción, lo que le valió agarrar una butaca como piloto titular en el equipo Hyundai Motorsport. Hace unos días, el equipo liderado por Andrea Adamo confirmó que sus tres pilotos titulares para Portugal serán el belga Thierry Neuville, el español Dani Sordo y el citado Loeb, quien le ganó la pulseada al noruego Andreas Mikkelsen.

"Estaba muy feliz porque no es tan fácil volver seis años después a correr algunos rallies... el test con Hyundai fue un mes y medio atrás. Arribar justo después de Argentina, donde los pilotos agarran el ritmo (Loeb no corrió en Córdoba). Y yo llegué ahí a tratar de entrar en ese ritmo. No es para nada sencillo porque el WRC es el máximo piso a nivel mundial. Los tipos de punta son los mejores del planeta", comentó El Patrón. "Finalmente, ser capaz de pelear con ellos a mi edad fue bastante bueno. De verdad estuve feliz de ser parte de esta batalla", agregó entre risas el nueve veces campeón del WRC.

Loeb: "Concepción fue un rally exigente"

"La mañana del viernes fue buena si lo comparamos al Shakedown del jueves. Durante el Shakedown de verdad estuve batallando por encontrar la confianza y no pude hacer mucho... finalmente entendí cómo el auto trabaja y empecé a encontrar la confianza... poco a poco hallé el ritmo y finalmente estuve en la disputa por el segundo lugar, entonces Chile fue un gran fin de semana para mí", se explayó el nacido en la comunidad de Haguenau, cerca del límite de Francia con Alemania.

Sébastien Loeb durante el Copec Rally Chile.

Loeb cosechó importantes puntos para que Hyundai se mantuviera al tope de la clasificación de constructores en el WRC. Sobre eso, el piloto navegado por Daniel Elena sostuvo que "estoy satisfecho por haber sido capaz de hacer de los mejores tiempos en los tramos y pelear contra quienes son hoy los mejores en el papel. No fue fácil y sinceramente no sabía qué esperar o si iba a ser capaz de dar batalla. Por lo mismo, esa fue mi mayor satisfacción del fin de semana.

Cabe recordar que en lo deportivo, Sébastien Loeb y Daniel Elena subieron al podio en el tercer lugar. El binomio remató a 30.2 segundos del vencedor, el estonio Ott Tänak de Toyota, y a apenas 7.1 segundos de su compatriota, el actual campeón Sébastien Ogier, de Citroën.