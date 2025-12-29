Los modelos emblemáticos de autómoviles que dijeron adiós en 2025

El 2025 quedará marcado como un año de ajustes profundos para la industria automotriz. Diversas marcas optaron por cerrar ciclos y retirar modelos históricos que, pese a su reconocimiento y trayectoria, dejaron de calzar con las nuevas estrategias comerciales y con un entorno regulatorio cada vez más exigente.

La transición hacia vehículos eléctricos e híbridos, sumada a la caída sostenida de algunos segmentos tradicionales, terminó por acelerar estas decisiones.

En este escenario, compactos, sedanes, deportivos e incluso verdaderos íconos del alto rendimiento dejaron de producirse o comenzaron su retiro definitivo.

La desaparición de estos autos responde a una combinación de factores: normativas de emisiones más estrictas, altos costos de actualización tecnológica, cambios en los hábitos de consumo y una industria que hoy prioriza eficiencia, electrificación y rentabilidad.

Ford Focus: el fin de un clásico global

Uno de los adioses más simbólicos fue el del Ford Focus. Lanzado en 1998, este compacto se transformó en un referente por su equilibrio entre manejo, precio y practicidad. Con más de 16 millones de unidades vendidas a nivel mundial, Ford confirmó el cese de su producción en 2025, sin un sucesor directo. El cambio en las preferencias hacia SUV y eléctricos terminó por sellar su destino.

Audi A4: una despedida que cambia de nombre

El Audi A4 también se despidió en su formato tradicional. El sedán mediano, pilar histórico de la marca alemana, dejó de producirse en versiones a combustión. Esto no significa su desaparición total, sino una reorganización de la gama: su lugar será ocupado por el nuevo Audi A5, mientras el nombre A4 quedará reservado para futuros modelos eléctricos.

Deportivos que pasan a la historia

El 2025 fue especialmente duro para los amantes de los deportivos. El Nissan GT-R R35, apodado “Godzilla”, cerró su ciclo tras casi dos décadas y un legado impresionante en rendimiento y tecnología. Las exigencias ambientales y el alto costo de adaptación lo volvieron inviable.

A esta lista se suman los Porsche 718 Boxster y Cayman en sus versiones a combustión, que se despiden para dar paso a una futura electrificación total.

Cambios estratégicos en marcas premium

En el segmento premium también hubo recortes importantes. Jaguar avanzó decididamente hacia una gama 100% eléctrica, lo que implicó el adiós de modelos como el F-Pace.