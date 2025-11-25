Maserati MC20 Cielo “Opera d’Arte”: una pintura sobre cuatro ruedas

La Milano AutoClassica 2025 volvió a convertirse en un imán para coleccionistas y entusiastas, donde este año hubo un protagonista indiscutido: el Maserati MC20 Cielo “Opera d’Arte”, una versión exclusiva que mezcla las fronteras de la alta ingeniería y la expresión artística.

Se trata de una pieza excepcional creada en 2024 bajo el programa de personalización Maserati Fuoriserie, pensado para quienes buscan transformar un superdeportivo en una extensión absoluta de su identidad.

Inspirado en el lenguaje del arte abstracto, el “Opera d’Arte” nació de un proceso de más de un año entre los equipos de Fuoriserie, Centro Stile y Maserati Engineering.

El modelo -basado en el MC20 Cielo- fue tratado como un lienzo en blanco: su carrocería pintada íntegramente a mano combina 15 colores exclusivos, desde amarillos ácidos hasta verdes eléctricos y naranjos cálidos, todos formulados para despertar emociones distintas según el ángulo y la luz. El resultado es un superdeportivo que, más que exhibirse, parece vibrar.

La minuciosidad continúa en el habitáculo, donde conviven grabados láser sobre Alcántara, aplicaciones de fibra de carbono y detalles pintados a mano en el salpicadero.

El interior fue concebido como un espacio inmersivo, donde texturas, colores y geometrías se entrelazan siguiendo principios casi escultóricos. Incluso las llantas, decoradas con patrones gráficos únicos, refuerzan la sensación de estar frente a una obra profundamente conceptual.

El “Opera d’Arte” fue presentado con la charla “Art Car: cuando el diseño se encuentra con el automóvil”, subrayando su valor como pieza de colección y como manifiesto creativo.

Su presencia también marca un punto de continuidad con la evolución del MC20 hacia el nuevo MCPura, la reinterpretación más radical del superdeportivo, presentada recientemente en Goodwood.