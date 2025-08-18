SUSCRÍBETE
Nuevo Chery Tiggo 4 Pro Max 2025 se renueva en Chile

El SUV compacto de la marca acaba de ser presentado en el país. Su meta es transformarse en la alternativa preferida de quienes buscan su primer vehículo de este segmento.

Lorena Gallardo GilPor 
Lorena Gallardo Gil

Chery quiere hacer ruido con el nuevo Tiggo 4 Pro Max, una evolución de su exitoso SUV compacto que apuesta por un diseño más moderno, mayor conectividad y un completo paquete de seguridad. Este modelo, uno de los pilares de la marca en el país, da un nuevo salto con una propuesta pensada para quienes buscan su primer sport utility sin renunciar a estilo ni equipamiento.

Un debut con estilo

El estreno oficial del Tiggo 4 PRO MAX se realizó en el Claro Arena, el remozado estadio de la Universidad Católica, donde la marca lo presentó como el compañero ideal para la vida en la ciudad, con la versatilidad suficiente para escapadas de fin de semana, actividades familiares y panoramas deportivos o musicales.

Diseño renovado

En el exterior, el SUV estrena una imagen más refinada y deportiva. Sus nuevos focos LED delanteros y traseros, la parrilla tipo panal con detalles cromados, junto con parachoques de líneas más definidas, transmiten mayor presencia. A ello se suman llantas bitono de 17 pulgadas, luces diurnas LED y barras en el techo, reforzando su carácter dinámico y urbano.

Con dimensiones de 4.318 mm de largo, 1.831 mm de ancho, 1.672 mm de alto y 2.610 mm entre ejes, ofrece proporciones equilibradas que garantizan buena maniobrabilidad en ciudad y espacio interior funcional.

Interior práctico y conectado

El habitáculo fue optimizado para mejorar la experiencia de conducción y el confort de los pasajeros. Destacan la pantalla táctil de 10,25 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto, un sistema de audio de seis parlantes, aire acondicionado con salidas traseras, volante multifunción ajustable en altura y acceso sin llave con botón de encendido.

También cuenta con otros elementos, como la cámara de retroceso HD, sensores traseros, computador a bordo digital y control de crucero, que apuntan a elevar el estándar del equipamiento.

Motor confiable y eficiente

El Tiggo 4 PRO MAX 2025 equipa un motor 1.5 litros de cuatro cilindros, con 113 HP y 138 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades. Esta mecánica, probada y eficiente, le permite rendir 13,2 km/l en consumo mixto, con cifras de 11,5 km/l en ciudad y hasta 15,6 km/l en carretera bajo ciclo WLTC.

Otro de los puntos fuertes del nuevo SUV de Chery es su completo equipamiento de seguridad, que incluye:

  • 6 airbags (frontales, laterales y de cortina)
  • Control de estabilidad (ESP)
  • Asistente de arranque en pendiente (HAC)
  • Control de tracción
  • Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)
  • Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) con Auto Hold

    • Estas características lo posicionan como una de las propuestas más sólidas en materia de seguridad dentro de su rango de precio.

    ¿Cuánto cuesta el nuevo Tiggo 4 Pro Max?

    El nuevo Tiggo 4 PRO MAX MT GLS se lanzó en Chile a un precio especial de $12.990.000, acompañado de una garantía de 7 años o 200.000 km, lo que refuerza su carácter accesible y confiable

    Chery, Tiggo 4 Pro Max, SUV

    COMENTARIOS

