Nuevo GWM Haval Jolion Max se suma a la lucha entre los SUV

GWM busca fortalecer su posicionamiento en Chile con el lanzamiento del nuevo Haval Jolion Max, una evolución del reconocido SUV que busca responder a un cliente cada vez más exigente en diseño, tecnología y confort.

Esta nueva variante se posiciona como la más completa de la gama, en un contexto particularmente favorable para la marca, que en cinco años se ha logrado ubicarse en el top 5 de ventas en el país.

Uno de los principales avances del Jolion Max está en sus dimensiones. Con 4.590 mm de largo, 1.877 mm de ancho y 1.675 mm de alto, ofrece un mayor espacio interior, complementado por una distancia entre ejes de 2.710 mm. Esto se traduce en una habitabilidad destacada y un maletero que alcanza los 490 litros, ampliables a 1.175 litros.

En diseño, presenta un frontal renovado con parrilla tipo panal, nuevos faros LED con firma lumínica vertical y llantas bitono de 19 pulgadas, junto a detalles que refuerzan su carácter moderno y juvenil. El interior, en tanto, combina tecnología y confort con elementos como pantalla táctil de 12,3”, panel digital, conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, además de cargador inalámbrico y control por voz.

Dependiendo de la versión, el equipamiento incluye sunroof panorámico, asientos eléctricos, ventilados y calefaccionados, portalón trasero eléctrico y múltiples modos de conducción, lo que eleva la experiencia a bordo.

En seguridad, incorpora un completo paquete de asistencias avanzadas, como control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril y cámara 360°, además de seis airbags de serie.

En cuanto a motorización, ofrece dos alternativas. La versión de entrada equipa un motor 1.5 turbo de 141 hp y 210 Nm, mientras que las variantes High Power, que cuentan inyección directa multipunto, alcanzan los 174 hp y 270 Nm de torque, ambos asociados a una transmisión automática DCT de siete velocidades.

La versión Elite 2WD homologa un consumo mixto de 13,5 km/l, cifra que en las High Power es de 13,9 km/l.

Disponible en gris metalizado, blanco titanio y negro, los precios del GWM Haval Jolion Max son: $16.290.000 (Elite 2WD), $16.990.000 (High Power Elite 2WD) y $17.990.000 (High Power Deluxe 2WD).