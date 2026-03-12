SUSCRÍBETE
    Porsche entrega recursos para familias afectadas por incendios en el Biobío

    La acción es parte de la colaboración entre la marca alemana y Techo y se suma a la edificación de una vivienda transitoria.

     

    En el contexto de la emergencia provocada por los incendios forestales en el sur del país, Porsche en Chile anunció que, a la construcción de una vivienda transitoria ya planificada para este año, ahora suma un aporte en dinero equivalente al valor de una casa, que será destinado completamente a respaldar a las familias afectadas en las localidades impactadas por los incendios.

    La decisión busca contribuir con los esfuerzos ante una emergencia que ha afectado a cientos de hogares, muchos de los cuales enfrentan hoy procesos de reconstrucción y recuperación.

    “Nuestro compromiso con Chile no se limita a la movilidad, sino que también se expresa en el apoyo concreto a las comunidades que enfrentan situaciones críticas. En situaciones como esta, la colaboración entre el sector privado y organizaciones sociales es clave para acelerar el apoyo en terreno y acompañar a las comunidades ante una emergencia que impacta profundamente al país”, dijo Vicente Díaz, brand manager de Porsche en Chile. “

    Por su parte, Gonzalo Rodríguez, director ejecutivo de Techo Chile, aseguró que “el trabajo con Porsche Latin America, que comenzó en 2011, demuestra que cuando el sector privado y las organizaciones sociales trabajan con propósito, es posible generar un impacto real y sostenido en el tiempo”.

    Porsche Latin America y Techo tienen una alianza regional de 15 años de trabajo conjunto y que este año alcanzará la meta simbólica de edificar la vivienda número 911, en referencia al icónico modelo de la marca.

