Porsche entrega recursos para familias afectadas por incendios en el Biobío

En el contexto de la emergencia provocada por los incendios forestales en el sur del país, Porsche en Chile anunció que, a la construcción de una vivienda transitoria ya planificada para este año, ahora suma un aporte en dinero equivalente al valor de una casa, que será destinado completamente a respaldar a las familias afectadas en las localidades impactadas por los incendios.

La decisión busca contribuir con los esfuerzos ante una emergencia que ha afectado a cientos de hogares, muchos de los cuales enfrentan hoy procesos de reconstrucción y recuperación.

“Nuestro compromiso con Chile no se limita a la movilidad, sino que también se expresa en el apoyo concreto a las comunidades que enfrentan situaciones críticas. En situaciones como esta, la colaboración entre el sector privado y organizaciones sociales es clave para acelerar el apoyo en terreno y acompañar a las comunidades ante una emergencia que impacta profundamente al país”, dijo Vicente Díaz, brand manager de Porsche en Chile. “

Por su parte, Gonzalo Rodríguez, director ejecutivo de Techo Chile, aseguró que “el trabajo con Porsche Latin America, que comenzó en 2011, demuestra que cuando el sector privado y las organizaciones sociales trabajan con propósito, es posible generar un impacto real y sostenido en el tiempo”.

Porsche Latin America y Techo tienen una alianza regional de 15 años de trabajo conjunto y que este año alcanzará la meta simbólica de edificar la vivienda número 911, en referencia al icónico modelo de la marca.