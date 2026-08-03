Récord de ventas: más de 30 mil autos electrificados anota cierre semestral
De acuerdo a las cifras entregadas por ANAC, los microhíbridos siguen liderando en volumen, con más de 12 mil unidades vendidas. Ahora bien, entre los modelos enchufables, los 100% eléctricos fueron los más vendidos durante el primer semestre.
Si bien es un poco tarde para entregar cifras de primer semestre, considerando que ya estamos en agosto, la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac) aguardó el lanzamiento de la nueva Etiqueta de Consumo Vehicular, para dar a conocer las ventas de vehículos electrificados.
Así, entre enero y junio de 2026, se comercializaron 30.322 vehículos nuevos livianos y medianos de cero y bajas emisiones en Chile, lo que representó un crecimiento acumulado de 105% respecto de igual período del año anterior.
En el desglose, los Vehículos Electrificados No Enchufables (es decir, los microhíbridos, híbridos convencionales y eléctricos de rango extendido) acumularon 20.344 unidades vendidas durante el semestre, con un crecimiento de 84,3% y siendo los microhíbridos los más populares entre ellos.
Los Vehículos Electrificados Enchufables, por su parte, totalizaron 9.978 unidades, 165,4% más que en el mismo período de 2025. De ese total, los eléctricos puros (BEV) aportaron la mayor cantidad de unidades, con 5.425 unidades comercializadas y un alza del 113,8%.
De acuerdo con el organismo gremial, “el resultado confirma la aceleración de la transición hacia tecnologías de propulsión más eficientes, aunque el ritmo actual todavía resulta insuficiente para que los vehículos enchufables alcancen una participación de 20% del mercado en 2030, que ha sido la meta trazada por el actual Gobierno en su revisión a la Estrategia Nacional de Electromovilidad”.
|Tecnología
|Unidades vendidas
|Variación porcentual
|Microhíbridos (MHEV)
|12.561
|+81,3%
|Híbridos convencionales (HEV)
|7.783
|+89,4%
|Eléctricos (BEV)
|5.425
|+113,8%
|Híbridos enchufables (PHEV)
|3.811
|+219,4%
|Rango extendido enchufable (P-REEV)
|742
|+2.458,6%
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