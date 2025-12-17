Renault ajusta su movilidad urbana

El Mobilize Duo, cuadriciclo eléctrico pensado como sucesor del Twizy, no sobrevivirá dentro del portafolio Renault. Con dos asientos en tándem, autonomía de más de 150 km y precios que partían desde 9.990 euros ($10.790.000), el modelo no logró convencer frente a competidores más asequibles como el Citroën Ami o el Fiat Topolino, lo que motivó la determinación de la compañía.

Los franceses aseguran que la decisión responde a razones de rentabilidad y no a problemas técnicos o de homologación. Los pedidos vigentes se respetarán hasta el 31 de diciembre de 2025.

Mobilize Beyond Automotive, división creada en 2021 por Luca de Meo para explorar nuevas formas de movilidad urbana, dejará de existir como entidad independiente. Su sucesor, François Provost, optó por integrar sus actividades bajo el área de Operaciones Comerciales del grupo, dirigida por Fabrice Cambolive, Chief Growth Officer. La marca Mobilize continuará únicamente en el ámbito de los servicios financieros.

El servicio de auto compartido Zity también desaparece. Las operaciones en Milán, una de las ciudades donde operaba, se suspenden de inmediato, mientras que en Madrid se irán retirando de forma progresiva a lo largo de 2026. La flota de 1.500 unidades dejará de estar disponible, marcando un cambio radical en la oferta de movilidad urbana de Renault en Europa.

La reestructuración

Renault aprovechará la reorganización para consolidar sus servicios de recarga eléctrica, incluyendo Charge Pass, Mobilize Fast Charge y sistemas de carga bidireccional (V2G).

El objetivo es optimizar la experiencia de los conductores de vehículos eléctricos, aumentar la fidelización y reducir los costos de recarga, con más de un millón de puntos de carga disponibles en Europa y expansión de la red rápida en Francia e Italia.