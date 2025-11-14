Revisa los candidatos para el Women’s Worldwide Car of the Year 2026

El Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) ha dado a conocer los modelos candidatos para su edición 2026, un evento que cobra cada vez más relevancia en la industria del automóvil.

Se trata de 55 vehículos, que serán evaluados por un jurado compuesto exclusivamente por 84 mujeres periodistas del motor, procedentes de 54 países (dos chilenas, entre ellas), en criterios como desempeño, tecnología, seguridad, conectividad, eficiencia e impacto global son factores clave.

Los ganadores de la fase inicial se conocerán 13 de enero y pasarán a la ronda final, que culminará con el anuncio del ganador el 5 de marzo, fecha que coincide con el Día Internacional de la Mujer.

“Los premios de 2026 se entregan en un momento crucial para el mundo del automóvil. La movilidad eléctrica se está generalizando, los fabricantes chinos están transformando la competencia global y los fabricantes tradicionales se están reinventando a un ritmo sin precedentes. La misión de nuestro jurado es identificar los coches que no solo responden a las necesidades actuales, sino que definen el futuro de la movilidad”, manifestó la presidenta ejecutiva de la organización, Marta García.

Cabe recordar que en la última edición, el ganador fue el Hyundai Santa Fe, seleccionado por su diseño innovador, su amplia versatilidad para siete ocupantes, motores híbridos y un conjunto que logró combinaciones de confort, tecnología, eficiencia y valor para el cliente. Esta victoria marca el estándar al que los aspirantes de este año deberán igualar o superar.

A continuación, la lista de modelos candidatos al Women’s Worldwide Car of the Year 2026:

Alpine A390

Arcfox Alpha T5

Audi Q3

Audi Q5

BAIC BJ41 / BJ40 Pro

BYD Dolphin Mini / Dophin Surf

BYD Atto 2 / Yuan Up

Cadillac Vistiq

Cadillac Escalade IQ

Changan CS55 IDD

Citroën ë-C5 Aircross

Dacia Bigster

Denza Z9 GT

Dodge Charger

DS N°8

FIAT Grande Panda

Ford Expedition

Geely Cityray

Honda Prelude

Hyundai Palisade

Hyundai IONIQ 9

Jaecoo 5 / 5 EV

Jaecoo 6

Jeep Compass

JMC Grand Avenue Pro

KGM Actyon

Kia Tasman

Kia EV4

Lamborghini Temerario

Leapmotor B10

Lexus RZ 450e

Lynk & Co 08

Lynk & Co 900

Mazda 6e

Mazda CX-5

Mercedes-Benz CLA

MG 4

MG IM6

Mitsubishi Outlander PHEV

Nissan Leaf

Nissan Sentra

Omoda C7 SHS

Omoda C9 SHS

Opel Frontera / Crossland

Renault 4 E-Tech

Skoda Elroq

Smart #5

Suzuki e Vitara

Toyota 4Runner

Toyota Urban Cruiser

Volkswagen T-Roc

Volkswagen Tayron / Taos

Volvo ES90

Xpeng P7

Zeekr 7X

Este diverso grupo de candidatos, con compactos, SUV, eléctricos y deportivos, entre otros, da cuenta de la pluralidad tecnológica, regional y de segmento que el jurado estará analizando para elegir al mejor automóvil del mundo según la mirada femenina especializada en motor.