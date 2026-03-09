SUSCRÍBETE
    Subaru agrega nueva versión a Crosstrek y amplía su oferta en SUV compactos

    La marca japonesa incorporó en Chile la versión Crosstrek CVT Plus, que suma equipamiento interior y nuevos detalles de diseño al conocido crossover.

     

    Subaru amplió la oferta de su modelo Crosstrek en Chile con la llegada de la versión CVT Plus, una variante que se suma a la gama del crossover con más equipamiento y algunos cambios en el interior y exterior.

    El modelo mantiene la base mecánica que ya caracteriza a la familia, conocida por su tracción integral y su capacidad para moverse tanto en ciudad como en caminos de tierra. A eso se agregan nuevos elementos pensados para mejorar la experiencia de uso y la interacción con el vehículo.

    La incorporación de esta versión también responde a la intención de la marca de ofrecer más alternativas dentro del segmento de los SUV compactos, uno de los más activos del mercado automotor local.

    “Con la incorporación de esta nueva versión buscamos fortalecer la propuesta del modelo, ofreciendo una versión que suma equipamiento muy valorado por los clientes y que eleva la experiencia de manejo. De esta manera, seguimos ampliando las opciones dentro de nuestra gama”, dijo María José Rodríguez, gerente comercial de Subaru Chile.

    Entre las novedades más visibles de la nueva versión está la incorporación de una pantalla táctil de 11,6 pulgadas, que pasa a ser el centro del sistema de infoentretenimiento del vehículo y permite controlar distintas funciones del auto.

    En el interior también se agregan terminaciones en eco cuero en el volante y la palanca de cambios, un detalle que cambia la percepción del habitáculo respecto de las versiones anteriores.

    A nivel exterior, la versión CVT Plus suma neblineros delanteros, un elemento que ayuda en condiciones de baja visibilidad y que también aporta un nuevo rasgo estético al frontal del vehículo.

    A lo anterior se agrega un nuevo color arena perlado, que pasa a formar parte de las alternativas disponibles para toda la gama Crosstrek en el país.

    La nueva Crosstrek CVT Plus ya se encuentra disponible en la red de concesionarios de Subaru en Chile. Su precio de lista es de $26.990.000, aunque puede llegar a $25.490.000 con bonos de la marca.

