    Superb iV 200 kW: el sedán silencioso que sube el tono en Škoda

    La nueva variante híbrida enchufable del buque insignia checo eleva su potencia a 268 hp y suma ajustes en frenos y suspensión.

     

    El Škoda Superb iV prepara una nueva carta bajo la manga. El sedán híbrido enchufable sumará una versión de 200 kW (268 hp), transformándose en el modelo con motor a combustión más potente actualmente disponible en la gama de Škoda Auto.

    El Superb es el tope de línea de la marca y suele compararse con un Audi A6 por tamaño y propuesta, aunque con un enfoque más racional en precio y equipamiento. Su diseño sobrio y bajo perfil le han dado fama de “auto correcto”, lejos del ruido mediático. Esta nueva versión busca agregarle carácter sin cambiar esa identidad.

    “Será el modelo punta del Superb”, señala la información difundida por la marca. La receta mezcla un motor 1.5 TSI que ahora entrega 130 kW (174 hp) con un bloque eléctrico de 85 kW (114 hp). En conjunto alcanzan 200 kW y 400 Nm, 50 Nm más que la variante de 150 kW.

    La energía proviene de una batería de 25,7 kWh y pasa por una transmisión automática DSG de siete marchas y doble embrague, que mueve exclusivamente el eje delantero. No habrá opción con tracción total en esta configuración.

    El aumento de potencia viene acompañado de mejoras en frenos y chasis. Estrena discos delanteros con un nuevo sistema de refrigeración y, atrás, discos ventilados de 310 mm por 22 mm, más grandes que en la versión menos potente.

    También podrá equipar suspensión adaptativa como opcional. En lo estético, recibe un kit aerodinámico discreto, reservado únicamente al sedán. La variante Combi mantendrá el sistema híbrido de 150 kW como única alternativa.

    Con 200 kW y 400 Nm, acelera de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos y alcanza 225 km/h. En modo híbrido declara consumos entre 1,4 y 1,5 l/100 km, además de 12,5 a 13,2 kWh/100 km. Con la batería descargada, el rango va de 5,3 a 5,6 l/100 km.

    Pese al salto en potencia, el más rápido de la familia sigue siendo el Superb 2.0 TSI 4x4 de 195 kW (276 hp), que gracias a la tracción integral y menor peso logra mejores cifras en aceleración.

    Más sobre:NoticiasŠkodaSuperb iVsedánhíbrido enchufable

