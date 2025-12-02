Toyota tendrá una nueva línea de deportivos

La compañía japonesa anunció una presentación global para este viernes (jueves en la noche en Chile). Se especula con que los anuncios incluirán al Toyota GR GT y al Lexus Sport Concept.

A través de su sitio oficial, Toyota anunció que el 5 de diciembre a las 11:00 horas de Japón (a las 23 horas del jueves 4 en Chile) realizará una transmisión en vivo para presentar su nueva línea de automóviles deportivos.

El anuncio contará con la participación de Akio Toyoda, presidente de la mesa directiva, y Simon Humphries, director de operaciones.

Por ahora, no se ha filtrado mucha información sobre la presentación ni especificaciones sobre los modelos o tecnologías que serán revelados. Sin embargo, distintos medios especializados indican que se incluirá nuevos sistemas de propulsión asociados a energías alternativas, entre ellos desarrollos relacionados con hidrógeno, así como actualizaciones en su línea de deportivos y posibles variantes orientadas al desempeño en pista.

Entre las versiones que circulan destaca el Toyota GR GT, que sería híbrido, con motor V8 y 700 Hp. Se trata de un proyecto con más de tres años de desarrollo.

Otras toman en consideración la imagen que utilizó la marca para anunciar la presentación, en la que aparecen tres vehículos, por lo que se cree que ese será el número de novedades que se anunciará. Uno de ellos, además del GR GT, podría ser el Lexus Sport Concept de producción.

Estas iniciativas se alinean con los esfuerzos recientes de Toyota por ampliar su presencia en áreas vinculadas al motorsport y a la innovación energética.