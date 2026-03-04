Aseguran que 9.000 estadounidenses han abandonado Oriente Próximo desde el inicio de la ofensiva contra Irán

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló este martes que alrededor de 9.000 connacionales han abandonado Oriente Próximo desde el inicio del conflicto desatado en la región, tras la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero junto a Israel contra Irán.

“Tenemos a unos 1.500 estadounidenses solicitando ayuda para poder salir”, señaló en declaraciones a la prensa para, seguidamente, asegurar que desde el Departamento de Estado se está trabajando “activamente” en la implementación de estrategias para ayudar a sus ciudadanos a abandonar la región.

Para ello, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense, se están localizando vuelos chárter, alternativas aéreas militares y vuelos comerciales, mientras se negocia con las compañías aéreas a fin de incrementar el número de asientos ofertados.

“Estamos seguros de que podremos ayudar a todos los estadounidenses”, aseveró Rubio, matizando que es posible que la cifra de nacionales que soliciten asistencia para abandonar la región está más próxima a las 1.600 personas.

No obstante, Rubio reconoció que estas acciones tomarán “un poco de tiempo” al no controlar los cierres del espacio aéreo, derivados de la escalada de las hostilidades.