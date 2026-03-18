Ataque con misil iraní deja dos muertos en zona residencial en las afueras de Tel Aviv

Al menos dos personas murieron este martes tras el impacto de un misil iraní en una zona residencial de Ramat Gan, en las cercanías de Tel Aviv, según confirmaron los servicios de emergencia israelíes en medio de una intensificación del conflicto en Medio Oriente.

El servicio de ambulancias Magen David Adom informó que las víctimas corresponden a un hombre y una mujer que sufrieron heridas graves por metralla.

“El personal médico constató el fallecimiento de ambos tras presentar lesiones de alta gravedad”, indicaron en una declaración difundida, luego de haber reportado inicialmente que se encontraban en estado crítico.

De acuerdo con el diario The Times of Israel, las víctimas serían un matrimonio de aproximadamente 70 años, quienes fueron alcanzados por el proyectil mientras intentaban resguardarse en un refugio antibombas, en medio de la alerta por ataques aéreos.

At the scene in Ramat Gan, MDA teams pronounced the deaths of a man and a woman with severe shrapnel injuries.



At the scene in Bnei Brak, MDA teams are treating a man in his 20s in mild condition with shrapnel injuries to his hand, and evacuating him to Ichilov hospital — Magen David Adom (@Mdais) March 17, 2026

Nuevos ataques y heridos en áreas urbanas

El bombardeo también dejó al menos un herido en otra localidad cercana. Equipos de emergencia reportaron que un joven de 25 años resultó lesionado en Bnei Brak, también en el área metropolitana de Tel Aviv.

En paralelo, el propio Magen David Adom informó que una de sus unidades móviles fue alcanzada por otro misil durante los ataques.

Horas antes del impacto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían advertido sobre el lanzamiento de misiles desde Irán hacia territorio israelí.

“Los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza”, señalaron en un comunicado oficial, en referencia a la activación de sus mecanismos antimisiles.

🚨🇮🇱🇮🇷 BREAKING: Significant damage reported in Ramat Gan, central Israel, after an Iranian missile strike, resulting in two deaths and leaving two others trapped. pic.twitter.com/RdktHPW4Vn — Nova Intel (@intel_nova) March 17, 2026

Escalada tras ofensiva contra Irán

El nuevo ataque se enmarca en una creciente escalada entre Irán e Israel que se ha intensificado desde el pasado 28 de febrero, cuando fuerzas israelíes, con apoyo de Estados Unidos, lanzaron una ofensiva sorpresa contra objetivos en territorio iraní.

Desde entonces, los intercambios de ataques han sido constantes. Según la organización Human Rights Activists in Iran, más de 3.000 personas han muerto en la nación persa producto de los bombardeos. En contraste, las autoridades iraníes cifran el número de fallecidos en alrededor de 1.200.

La ofensiva y las represalias han elevado la preocupación internacional por el impacto en la población civil, especialmente en zonas urbanas densamente habitadas, donde los sistemas de defensa no logran interceptar la totalidad de los proyectiles.