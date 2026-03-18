SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Ataque con misil iraní deja dos muertos en zona residencial en las afueras de Tel Aviv

    El impacto se produjo en medio de una nueva escalada militar entre ambos países, con víctimas civiles y daños en sectores urbanos densamente poblados.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press

    Al menos dos personas murieron este martes tras el impacto de un misil iraní en una zona residencial de Ramat Gan, en las cercanías de Tel Aviv, según confirmaron los servicios de emergencia israelíes en medio de una intensificación del conflicto en Medio Oriente.

    El servicio de ambulancias Magen David Adom informó que las víctimas corresponden a un hombre y una mujer que sufrieron heridas graves por metralla.

    “El personal médico constató el fallecimiento de ambos tras presentar lesiones de alta gravedad”, indicaron en una declaración difundida, luego de haber reportado inicialmente que se encontraban en estado crítico.

    De acuerdo con el diario The Times of Israel, las víctimas serían un matrimonio de aproximadamente 70 años, quienes fueron alcanzados por el proyectil mientras intentaban resguardarse en un refugio antibombas, en medio de la alerta por ataques aéreos.

    Nuevos ataques y heridos en áreas urbanas

    El bombardeo también dejó al menos un herido en otra localidad cercana. Equipos de emergencia reportaron que un joven de 25 años resultó lesionado en Bnei Brak, también en el área metropolitana de Tel Aviv.

    En paralelo, el propio Magen David Adom informó que una de sus unidades móviles fue alcanzada por otro misil durante los ataques.

    Horas antes del impacto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían advertido sobre el lanzamiento de misiles desde Irán hacia territorio israelí.

    “Los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza”, señalaron en un comunicado oficial, en referencia a la activación de sus mecanismos antimisiles.

    Escalada tras ofensiva contra Irán

    El nuevo ataque se enmarca en una creciente escalada entre Irán e Israel que se ha intensificado desde el pasado 28 de febrero, cuando fuerzas israelíes, con apoyo de Estados Unidos, lanzaron una ofensiva sorpresa contra objetivos en territorio iraní.

    Desde entonces, los intercambios de ataques han sido constantes. Según la organización Human Rights Activists in Iran, más de 3.000 personas han muerto en la nación persa producto de los bombardeos. En contraste, las autoridades iraníes cifran el número de fallecidos en alrededor de 1.200.

    La ofensiva y las represalias han elevado la preocupación internacional por el impacto en la población civil, especialmente en zonas urbanas densamente habitadas, donde los sistemas de defensa no logran interceptar la totalidad de los proyectiles.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIsraelIránTel AvivFallecidosRamat GanMagen David AdomMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canciller Pérez Mackenna inicia gira en Punta Arenas y releva el rol de Magallanes como puerta de entrada a la Antártica

    Detienen a sujeto que lanzó balón de gas en la cabeza a guardia municipal durante fiscalización en Estación Central

    Gobierno mantiene en suspenso cambios al Mepco para limitar su costo y precio de bencina subiría $300 si este no opera

    Abogado de Galvarino Apablaza: “No hay ninguna posibilidad de que vaya a Chile”

    Gobierno de Kast propone al Senado nuevo comisionado para llenar cupo vacante en la CMF

    Inteligencia de EE.UU. dice que régimen iraní consolida su poder y sugiere que es probable que se mantenga pese a ataques

    Lo más leído

    1.
    Abogado de Galvarino Apablaza: “No hay ninguna posibilidad de que vaya a Chile”

    Abogado de Galvarino Apablaza: “No hay ninguna posibilidad de que vaya a Chile”

    2.
    Inteligencia de EE.UU. dice que régimen iraní consolida su poder y sugiere que es probable que se mantenga pese a ataques

    Inteligencia de EE.UU. dice que régimen iraní consolida su poder y sugiere que es probable que se mantenga pese a ataques

    3.
    Rusia reacciona a amenaza de Trump de “tomarse” Cuba y remarca su disposición a “brindar toda la ayuda posible” a la isla

    Rusia reacciona a amenaza de Trump de “tomarse” Cuba y remarca su disposición a “brindar toda la ayuda posible” a la isla

    4.
    Donald Trump asegura que para él sería un honor “tomar o liberar” Cuba

    Donald Trump asegura que para él sería un honor “tomar o liberar” Cuba

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Suman puntos de vacunación en Santiago para la campaña 2026: estos son los días y horarios de funcionamiento

    Suman puntos de vacunación en Santiago para la campaña 2026: estos son los días y horarios de funcionamiento

    Festival REC 2026: revisa los horarios de los artistas para el sábado y domingo

    Festival REC 2026: revisa los horarios de los artistas para el sábado y domingo

    Canciller Pérez Mackenna inicia gira en Punta Arenas y releva el rol de Magallanes como puerta de entrada a la Antártica
    Chile

    Canciller Pérez Mackenna inicia gira en Punta Arenas y releva el rol de Magallanes como puerta de entrada a la Antártica

    Detienen a sujeto que lanzó balón de gas en la cabeza a guardia municipal durante fiscalización en Estación Central

    Ossandón acusa a exsecretario de presunta falsificación de instrumento público en tensa sesión de la Cámara Alta

    Gobierno mantiene en suspenso cambios al Mepco para limitar su costo y precio de bencina subiría $300 si este no opera
    Negocios

    Gobierno mantiene en suspenso cambios al Mepco para limitar su costo y precio de bencina subiría $300 si este no opera

    Gobierno de Kast propone al Senado nuevo comisionado para llenar cupo vacante en la CMF

    Oficialismo se impone y queda con mayoría absoluta en Comisión de Hacienda: el republicano Romero la preside

    ¿Se pueden revertir las canas? Esto dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Se pueden revertir las canas? Esto dice la ciencia

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    “Puedo hacer lo que quiera con ella”: el presunto plan de Trump para sacar de Cuba al presidente Miguel Díaz-Canel

    Tomás Barrios le gana al australiano Aleksandar Vukic e ingresa al cuadro principal del Master 1000 de Miami
    El Deportivo

    Tomás Barrios le gana al australiano Aleksandar Vukic e ingresa al cuadro principal del Master 1000 de Miami

    Insólito: la Confederación Africana de Fútbol le quita el título continental a Senegal y se lo da a Marruecos

    Champions League: Real Madrid repasa al Manchester City de Josep Guardiola y se mete entre los ocho mejores

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2
    Tecnología

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Confirman elenco de Un Lugar en Silencio 3 con Emily Blunt, Cillian Murphy y Jack O’Connell
    Cultura y entretención

    Confirman elenco de Un Lugar en Silencio 3 con Emily Blunt, Cillian Murphy y Jack O’Connell

    Duna 3 lanza primer tráiler: promete oscuridad, guerras y acción a gran escala

    Proyecto Fin del Mundo: el ambicioso estreno galáctico que reafirma a Ryan Gosling como estrella

    Ataque con misil iraní deja dos muertos en zona residencial en las afueras de Tel Aviv
    Mundo

    Ataque con misil iraní deja dos muertos en zona residencial en las afueras de Tel Aviv

    Abogado de Galvarino Apablaza: “No hay ninguna posibilidad de que vaya a Chile”

    Inteligencia de EE.UU. dice que régimen iraní consolida su poder y sugiere que es probable que se mantenga pese a ataques

    Autonomía económica: la libertad de poder decidir
    Paula

    Autonomía económica: la libertad de poder decidir

    Hablemos de amor: Me enamoré tres veces de la misma persona

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana