¿Bad Bunny podría desatar un fenómeno político en EE.UU. de cara a elecciones de noviembre?

Ya en octubre, cuando se conoció que la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) había elegido a la estrella puertorriqueña Bad Bunny como artista principal en el show del medio tiempo del Super Bowl LX disputado este domingo en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, el presidente estadounidense Donald Trump dejó en claro su descontento con la decisión que tildó de “absolutamente ridícula”.

“Nunca he oído hablar de él (…) No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo”, indicó entones el líder republicano durante su intervención en el programa “Greg Kelly Reports” de Newsmax.

Y tras el exitoso show de este domingo de Bad Bunny, que fue el más visto en la historia del Super Bowl, ya que según las estimaciones de NBC, tuvo alrededor de 135,4 millones de espectadores, las críticas de Trump contra el artista mantuvieron su tono. El mandatario, quien este año no asistió al evento, calificó la actuación del puertorriqueño como “absolutamente terrible, ¡una de las peores de la historia!”, según publicó en su red Truth Social.

The Super Bowl Halftime Show is absolutely terrible, one of the worst, EVER! It makes no sense, is an affront to the Greatness of America, and doesn’t represent our standards of Success, Creativity, or Excellence. Nobody understands a word this guy is saying, and the dancing is… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) February 9, 2026

“Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo”, dijo en referencia a Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre original del músico. “Es terrible (...), una afrenta a la grandeza de Estados Unidos, y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”, prosiguió, sentenciando que “el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo”.

La opinión de Trump obviamente contrastó con la de medios como The New York Times, que calificó el show del artista como “la lección de historia de Bad Bunny en el entretiempo”. “Para algunos, la mera selección de Bad Bunny para el espectáculo de medio tiempo solo podía interpretarse como una declaración política. Incluso inspiró un evento contraprogramado: el ‘All-American Halftime Show’, presentado por la organización de derecha Turning Point USA”, escribió Jon Caramanica, crítico de música pop de “Popcast”, el podcast de música del Times. “La superestrella mostró el orgullo puertorriqueño durante un concierto de 13 minutos que convirtió una oportunidad global en una actuación íntima y personal”, señaló.

Bad Bunny created a cultural phenomenon. Can he spark a political one? https://t.co/CpcNhkKAwi — POLITICO (@politico) February 8, 2026

Pero medios como Politico fueron más allá, preguntándose si tras crear un “fenómeno cultural”, Bad Bunny podría desatar un “fenómeno político” en Estados Unidos. En un artículo publicado solo horas antes del Super Bowl, el medio escribió: “El mundo está pendiente de que Bad Bunny haga una declaración política en el Super Bowl. Los demócratas están observando atentamente para descubrir cómo hacer la suya”.

Los demócratas dijeron al portal que existe una oportunidad de convertir el fenómeno cultural de Bad Bunny en uno político, justo cuando el partido está montando su mayor resistencia a la amplia agenda de deportación de Trump, y a meses de las elecciones intermedias de noviembre próximo para hacer las paces con los votantes latinos que han abandonado su colectividad.

El exrepresentante Luis Gutiérrez (demócrata por Illinois), de ascendencia puertorriqueña y cuyo mandato en la Cámara de Representantes se caracterizó por su franqueza en favor de las comunidades latinas que representaba, enfatizó que los demócratas deben aprovechar este momento para recuperar el apoyo latino.

Boricua bowl let’s gooooo 🇵🇷🇵🇷🇵🇷 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) February 9, 2026

Los demócratas “hacen muy poco para conectar con la comunidad latina, y luego se preguntan por qué todos estos latinos votaron por Trump. Porque no llamaron a sus puertas pidiendo su voto. Fallaron en enviarnos un mensaje de muchas maneras”, dijo. “Deberían aprovecharlo”.

“Es un momento decisivo”, comentó la representante Alexandria Ocasio-Cortez (demócrata por Nueva York). “No me sorprendería que lo usara como un momento muy unificador, pero también sobre bases muy resonantes y salientes para enviar un mensaje a la gente”.

Ya hay indicios de lo que la estrella puertorriqueña tiene en mente, destacó Politico. “Antes de darle las gracias a Dios, voy a decir: ‘¡Fuera ICE!’”, dijo Bad Bunny el domingo pasado al aceptar el Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana por su éxito rotundo “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, apenas horas antes de llevarse el premio más importante de la noche, Álbum del Año. “No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres; somos humanos y somos estadounidenses”, en clara alusión a la política migratoria de Trump y la polémica agencia a cargo de ella: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU.

En 2024, poco después de que el comediante Tony Hinchcliffe criticara infamemente a Puerto Rico como una “isla flotante de basura” durante el pre-show del mitin de Trump en el Madison Square Garden, Bad Bunny publicó un mensaje de apoyo a la candidata demócrata Kamala Harris para sus decenas de millones de seguidores en Instagram. Pero nunca apareció con Harris en la campaña electoral.

Sin embargo, su trayectoria política ha seguido la de otros votantes latinos en los últimos meses. Las encuestas muestran que muchos hispanos se han mostrado particularmente indignados por la ofensiva migratoria de la administración Trump. Además, están muy motivados para votar y podrían inclinarse hacia la izquierda, tras ciclos electorales consecutivos en los que Trump logró importantes avances con los latinos, apunta Politico.

‼️⛓️ Polémica con Mack Hollins, el jugador de los Patriots que llegó esposado y descalzo a la final de la Super Bowl en protesta contra el ICE y contra Trump



El jugador de los New England Patriots llegó a la final al más puro estilo Hannibal Lecter, con una máscara y vestido de… pic.twitter.com/45wBt2Y7Tw — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) February 9, 2026

En las encuestas recientes, los estadounidenses en general han mostrado un creciente resentimiento hacia la gestión de Trump en materia de inmigración. Los dos tiroteos fatales en Minneapolis y la proliferación de videos de redadas del ICE en línea están impulsando una férrea oposición popular que presiona a los demócratas para que se mantengan firmes en el Congreso y no cedan en las negociaciones sobre el proyecto de ley de financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS de Estados Unidos. Pero la ofensiva de Trump se ha sentido con mayor intensidad en las comunidades latinas. Para muchos, las historias de familias detenidas han alimentado un sentimiento de solidaridad en la diáspora, asegura el medio.

“Esto está uniendo a personas de todo tipo, especialmente a la comunidad latina, la diáspora de las comunidades latinas, que provienen de tantos lugares diferentes, de tantas subculturas diferentes. Nos une en una nueva visión de la latinidad”, dijo el concejal de Chicago Michael Rodríguez, quien representa a la comunidad históricamente mexicana de La Villita. “Nuestra comunidad está siendo atacada en este momento”.

Bad Bunny’s halftime show was the most-watched performance in NFL history. pic.twitter.com/pzMcFm51Lu — Democrats (@TheDemocrats) February 9, 2026

Durante la masiva gira mundial de Bad Bunny del año pasado, el artista no programó ningún concierto en Estados Unidos continental, en parte debido a la preocupación de que el ICE pudiera utilizar sus conciertos como blanco de operativos de inmigración. “Es algo que estábamos hablando y que nos preocupa mucho”, declaró a la revista i-D en una entrevista en septiembre.

"The people of Minneapolis have been courageously confronting the Trump administration’s bullies in the streets. The least Democratic elected officials can do is confront the administration seriously in Congress. Speak out and fight. Be like Bad Bunny."https://t.co/346ouZ9g6j — Bill Kristol (@BillKristol) February 9, 2026

Para los demócratas, la cuestión de cómo conectar mejor y ganar en las comunidades latinas los ha perseguido mientras el partido busca una salida al atolladero desde sus derrotas electorales de 2024. Bad Bunny ha demostrado una habilidad natural para unir a estas comunidades con su música, llenando estadios de todo el mundo con espectáculos de varias noches.

“Simplemente no hay escenario en el que no tenga un mensaje”, dijo el representante Robert García (demócrata por California). “Hay momentos en la historia que realmente conmueven a una comunidad y la consolidan dentro de un movimiento político. Y creo que eso está sucediendo ahora mismo”.