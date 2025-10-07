Con show de rock junto a su banda: Milei presenta su libro en medio de escándalo y con los comicios de octubre en la mira

A las 20.32 local de este lunes, el Presidente de Argentina, Javier Milei, apareció en el Movistar Arena de ese país, entre aplausos de la multitud, en una jornada que estaba programada para la presentación de su libro “La construcción del milagro”, pero que terminó albergando un espectáculo de rock en el que el propio mandatario hizo el papel de la estrella de la jornada, al mezclar la interpretación de varios clásicos transandinos con un discurso político, donde valoró los avances de su mandato, arremetió contra el kirchnerismo y evitó hacer mención al escándalo que puso fin a la candidatura parlamentaria de uno de sus cercanos, José Luis Espert.

Espert renunció el domingo a su postulación como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, a 20 días de la elección y en medio de contradicciones sobre su vínculo con el empresario Fred Machado, acusado por Estados Unidos de blanqueo de dinero y narcotráfico.

Pese a esto, 24 horas después el jefe de Estado, vestido con una chaqueta de cuero, hacía las veces de rockstar con su propia versión de “Demoliendo Hoteles”, de Charly García, en un espectáculo pensado como un intento por recalibrar la dañada campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA), el cual estuvo marcado por duras críticas al kirchnerismo, de acuerdo con la prensa local.

No es Abdalá Bucaram, es Javier Milei el presidente de Argentina cantando con la banda presidencial. Usted escuche y juzgue su calidad vocal. pic.twitter.com/Lz65S3Mtbh — Vacilando FM (@VacilandoFM) October 7, 2025

En la cita, el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, dio pie a la presentación del discurso del mandatario, con palabras que confluyeron en un diálogo con Milei. “Nos silenciaron, nos dijeron que no pasábamos diciembre”, se ufanó Adorni. “Les estamos ganando” lanzó Milei, al referirse a la izquierda. “No soportan el debate”, agregó, de acuerdo con información del diario Clarín.

“No aflojen, estamos en mitad del camino, hay que pasar al otro lado del río”, pidió Milei tras el show, ya vestido de traje y corbata. “Se vienen reformas estructurales después del 10 de diciembre”, sostuvo, tras lo cual hizo mención a las reformas impositiva y laboral.

Asimismo, aprovechó la ocasión para rendir un homenaje a Charlie Kirk, el dirigente ultra conservador estadounidense recientemente asesinado. “Se llevaron la vida de Charlie Kirk. Esto es para vos Charlie. Se lo pudieron llevar físicamente, pero Charlie vive en cada uno de nosotros”, afirmó Milei.

Economía

En materia económica, el presidente argentino vaticinó que la inflación “se va a estabilizar en el 30 por ciento, si bien es un número horrible”, tras lo cual enfatizó: “No vamos a emitir un peso más y la inflación va a ser un tema del pasado, se va a terminar la inflación en Argentina”, sostuvo.

Al respecto, sostuvo el diario La Nación, Milei prometió que la inflación se termina a mitad de 2026 y reiteró: “Vamos en la dirección correcta”.

En tanto, destacó Clarín, el jefe de Estado volvió a relevar que redujo en 12 millones la cantidad de pobres en Argentina, aunque, remarcó que “sigue siendo doloroso el 7% de indigentes, pero hoy les puedo decir que hay 6 millones de argentinos que antes no comían y hoy sí comen”.

“Estamos trabajando para construir las bases del diálogo y llevar a cabo reformas estructurales como la reforma tributaria para sacarle la bota del cuello al sector privado”, indicó Milei, como política a partir de diciembre cuando se renueve el Congreso. Asimismo, destacó la idea de “una reforma laboral donde no se pierden puestos de trabajo y haya salarios más altos”, y en esa misma línea, “abrir más la economía”.

“Si tenemos la suerte de que nos acompañen hasta 2031, les estaríamos devolviendo 500 mil millones de dólares, más de la deuda que tenemos hoy”, agregó.

El recital

Mientras el diputado Bertie Benegas Lynch -quien presidirá la comisión de Presupuesto- hacía las veces de baterista, su hermano Joaquín -candidato a senador por la localidad de Entre Ríos- se encargaba de la guitarra. A su lado, otra diputada libertaria, Lilia Lemoine, hacía coros y bailaba al compás de los temas cantados por Milei.

Así, el mandatario se despachó temas como “Dame Fuego’, de Sandro y el “Rock del Gato” de los Ratones Paranoicos, mientras entremezclaba consignas de aliento a LLA con cánticos contra “Cristina y su tobillera”.

Mientras la audiencia coreaba “Tienen miedo / los kukas tienen miedo”, el Presidente acotaba desde el escenario: “Sino, no harían tantas operaciones. El que sabe que va a ganar no hace trampa”.

“Escuchaste, kirchnerista: pudiste ganar un round, pero todavía no ganaste la batalla y mucho menos la guerra”, sostuvo Milei desde el escenario.

En medio, se presentó un corto con inteligencia artificial que emuló un enfrentamiento de la cinta Los Últimos Jedi, de la saga Star Wars, en la cual el rostro de Cristina Kirchner reemplazó al de Kylo Ren mientras Milei hizo lo propio con Luke Skywalker. Mientras, las máquinas de guerra que lo atacan representan a medios de prensa.

🎸 Momento "Star Wars" en "El Show del Presidente Milei" pic.twitter.com/iNaWeNbMkC — Noticias Solidarias - 4 Años 🏆 ⚽ 🇦🇷 ⭐ ⭐ ⭐ (@notisolidaria) October 7, 2025

Luego -señaló Clarín- pidió un homenaje para las víctimas de los atentados del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamas y respaldó a Israel, el “Faro de Occidente”. Asimismo, hizo una advertencia sobre el aumento del antisemitismo. “No vamos a permitir esta xenofobia de la izquierda”, indicó.

También cantó “No me arrepiento de este amor”, de Gilda, en la versión rockera de Attaque 77.

“Gilda”



Porque Javier Milei y Lilia Lemoine cantaron No me arrepiento de este amor de Gilda en el Movistar Arena de Buenos Aires.



pic.twitter.com/ZMy7CxF4FE — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) October 7, 2025

Luego, dio paso al tema “Libre” de Nino Bravo -mientras Karina Milei lo observaba, emocionada- para finaliza el show cantando “Yo soy un liberal”.

De fondo podían verse imágenes de la caída del muro de Berlín, del asesinado activista Charlie Kirk y el también fallecido fiscal Alberto Nisman.

Mientras, en las inmediaciones del estadio se registraron algunas escaramuzas entre militantes libertarios con otros opositores, identificados con el Movimiento Territorial de Liberación (MTL). Además, La Nación reportó incidentes entre opositores y la policía transandina, en la avenida Corrientes, a media cuadra del lugar.

A las 22.39, el presidente Milei dio por terminado el acto, enfundado en una bandera argentina.