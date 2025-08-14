Cuatro de los implicados en el asesinato de Miguel Uribe en Colombia son imputados por homicidio agravado consumado

La Fiscalía de Colombia imputó este miércoles por delito de homicidio agravado consumado a cuatro de los implicados en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, después de que el político falleciera el lunes pasado tras permanecer hospitalizado durante dos meses luego de recibir varios disparos por la espalda durante un acto de campaña a las afueras de Bogotá.

“La Fiscalía imputó el delito de homicidio agravado consumado a cuatro de los presuntos implicados en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá”, anunció un comunicado.

Los afectados por la medida son Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño” y presunto autor intelectual del atentado; Cristian González Ardila, el menor de 15 años que disparó a Uribe; Katherine Andrea Martínez, alias “Gabriela”, quien entregó al joven el arma del crimen, una pistola Glock, y William Fernando González Cruz, quien habría transportado a “El Costeño” y “Gabriela” tras el atentado.

La Fiscalía además atribuyó el delito de “concierto para delinquir agravado” a Martínez y a González Cruz, tras haber obtenido nuevas pruebas.

“Estas cuatro personas están vinculadas formalmente, de acuerdo con su posible responsabilidad en el crimen, por diferentes delitos y permanecen privadas de la libertad”, recordó el organismo, si bien la investigación sigue abierta con vistas a “identificar a otros implicados” en el atentado.

Miguel Uribe Turbay falleció el lunes tras resultar gravemente herido por dos disparos en la cabeza y una pierna, durante un acto de campaña celebrado el pasado 7 de junio en la localidad de Fontibón, en Bogotá, la capital del país.