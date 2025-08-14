SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Cuatro de los implicados en el asesinato de Miguel Uribe en Colombia son imputados por homicidio agravado consumado

Los acusados, tres hombres y una mujer, están detrás del atentado al político y precandidato presidencial del 7 de junio, que finalmente le provocó la muerte el pasado lunes.

Por 
Europa Press
El desaparecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. Instagram @migueluribet

La Fiscalía de Colombia imputó este miércoles por delito de homicidio agravado consumado a cuatro de los implicados en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, después de que el político falleciera el lunes pasado tras permanecer hospitalizado durante dos meses luego de recibir varios disparos por la espalda durante un acto de campaña a las afueras de Bogotá.

“La Fiscalía imputó el delito de homicidio agravado consumado a cuatro de los presuntos implicados en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá”, anunció un comunicado.

Los afectados por la medida son Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño” y presunto autor intelectual del atentado; Cristian González Ardila, el menor de 15 años que disparó a Uribe; Katherine Andrea Martínez, alias “Gabriela”, quien entregó al joven el arma del crimen, una pistola Glock, y William Fernando González Cruz, quien habría transportado a “El Costeño” y “Gabriela” tras el atentado.

La Fiscalía además atribuyó el delito de “concierto para delinquir agravado” a Martínez y a González Cruz, tras haber obtenido nuevas pruebas.

“Estas cuatro personas están vinculadas formalmente, de acuerdo con su posible responsabilidad en el crimen, por diferentes delitos y permanecen privadas de la libertad”, recordó el organismo, si bien la investigación sigue abierta con vistas a “identificar a otros implicados” en el atentado.

Miguel Uribe Turbay falleció el lunes tras resultar gravemente herido por dos disparos en la cabeza y una pierna, durante un acto de campaña celebrado el pasado 7 de junio en la localidad de Fontibón, en Bogotá, la capital del país.

Más sobre:Miguel UribeColombiaSenadorAtentadoMuerteImputados

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hombre armado interviene en pelea escolar y dispara contra estudiante en Alto Hospicio

Fiscalía indaga dos nuevas liberaciones de reos por error: uno de ellos permanece prófugo

Corea del Norte niega la retirada de altavoces en la frontera y dice que no está “dispuesto” a hacerlo

Persecución policial termina con violento choque frontal en Av. Las Condes: dos sujetos fueron detenidos

La defensa de Bolsonaro pide al Tribunal Supremo su absolución y alega la inexistencia de pruebas por golpe de Estado

Más de 100 ONG denuncian “bloqueo” de ayuda a Gaza y exigen la apertura “inmediata” de pasos fronterizos

Lo más leído

1.
Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

2.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

3.
“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

4.
John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”

5.
Calisto, Naranjo y Rossi: los nombres que tantea el Frevs para desafiar al oficialismo en la senatorial

Calisto, Naranjo y Rossi: los nombres que tantea el Frevs para desafiar al oficialismo en la senatorial

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

Servicios

Publican nuevas ofertas de trabajo para civiles en Carabineros con sueldos de hasta $2 millones

Publican nuevas ofertas de trabajo para civiles en Carabineros con sueldos de hasta $2 millones

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

¿En qué horario abren los supermercados este viernes? Así funcionará el comercio el fin de semana largo

¿En qué horario abren los supermercados este viernes? Así funcionará el comercio el fin de semana largo

Hombre armado interviene en pelea escolar y dispara contra estudiante en Alto Hospicio
Chile

Hombre armado interviene en pelea escolar y dispara contra estudiante en Alto Hospicio

Fiscalía indaga dos nuevas liberaciones de reos por error: uno de ellos permanece prófugo

Persecución policial termina con violento choque frontal en Av. Las Condes: dos sujetos fueron detenidos

Marcel califica como “sus grandes dolores” en Hacienda el rechazo a la reforma tributaria y no cumplir meta fiscal 2024
Negocios

Marcel califica como “sus grandes dolores” en Hacienda el rechazo a la reforma tributaria y no cumplir meta fiscal 2024

Estudio calcula en hasta US$1.200 millones el costo económico y social de las plataformas de apuestas online

Enrique Marshall, presidente del FAPP, no descarta que se requieran ajustes de fondo al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

Así será el puente colgante más largo del mundo en Italia
Tendencias

Así será el puente colgante más largo del mundo en Italia

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería

Las preocupantes condiciones que enfrentan los soldados de Rusia que regresan del frente en Ucrania

La advertencia de Felipe Loyola a la U: “Lo vamos a ganar allá”
El Deportivo

La advertencia de Felipe Loyola a la U: “Lo vamos a ganar allá”

La reveladora reflexión de Gustavo Álvarez tras la victoria de la U: “Por ser demasiado ambicioso se podía derrumbar todo”

Lucas Assadi pone mesura tras el triunfo de la U ante Independiente: “Dimos el primer paso, pero no nos debemos conformar”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Una mezcla con sabor latino: Hombre Bomba presenta su primer disco Rumba Criolla
Cultura y entretención

Una mezcla con sabor latino: Hombre Bomba presenta su primer disco Rumba Criolla

Julio Jung reaparecerá en homenaje tras revelarse problemas de salud

Radiohead sorprende y lanza nuevo disco en vivo

Cuatro de los implicados en el asesinato de Miguel Uribe en Colombia son imputados por homicidio agravado consumado
Mundo

Cuatro de los implicados en el asesinato de Miguel Uribe en Colombia son imputados por homicidio agravado consumado

Corea del Norte niega la retirada de altavoces en la frontera y dice que no está “dispuesto” a hacerlo

La defensa de Bolsonaro pide al Tribunal Supremo su absolución y alega la inexistencia de pruebas por golpe de Estado

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi