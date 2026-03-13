Cuba anuncia la liberación de medio centenar de presos tras la intermediación del Vaticano

El Gobierno de Cuba anunció este jueves que “en los próximos días” liberará a 51 personas “sancionadas a privación de libertad”, tras la intermediación del Vaticano, el cual históricamente ha mantenido comunicación con la isla en materia de excarcelación de reclusos.

“En el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano, con el cual se ha mantenido históricamente una comunicación sobre los procesos de revisión y excarcelación de personas privadas de libertad, el Gobierno de Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad”, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano en un comunicado en redes sociales.

En el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano, el Gobierno de Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad.



🔗: https://t.co/12ozy1nu21 pic.twitter.com/qj8KADEKvj — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) March 13, 2026

La cartera, que aseguró que “todas han cumplido una parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión”, destacó además el “espíritu de buena conducta” y las “estrechas y fluidas relaciones” entre la Santa Sede y La Habana .

Según recordó la Administración cubana, desde el año 2010 “ha beneficiado con indultos a 9.905 reclusos”, mientras que en los últimos tres años “otras 10.000 personas sancionadas a privación de libertad” han sido “excarceladas por diferentes beneficios”.

Todo ello, aseguró la cartera de Exteriores, como “parte de la práctica cubana y al amparo de lo dispuesto” en la legislación isleña.

En esa misma línea, el Ministerio subrayó que esta “decisión soberana” se constituye como una “práctica habitual” del sistema de Justicia penal del país, así como un rasgo “característico” de la “trayectoria humanitaria de la Revolución”, coincidiendo esta vez con la proximidad de las celebraciones religiosas de la Semana Santa.

Cabe señalar que la ONG Prisoners Defenders (PD) cifró en 1.214 el número de presos políticos que hay en Cuba, hasta febrero de 2026, dato que aumentó con relación al mes anterior, cuando el mismo ascendía a 1.207 personas.