    Mundo

    Departamento de Justicia de EE.UU. pide a juez que niegue el acceso de perito independiente a los archivos de Epstein

    Los legisladores Ro Khanna y Thomas Massie habían pedido la asignación de un especialista para supervisar la divulgación de los registros del delincuente sexual. Sin embargo, funcionarios del DOJ se opusieron a su solicitud.

    Por 
    Lya Rosen

    El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos pidió a un juez federal de Nueva York que rechazara la solicitud de dos legisladores que buscaban el nombramiento de un experto independiente para supervisar la divulgación de los registros judiciales vinculados al fallecido financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

    De acuerdo a Reuters, la presentación judicial por parte de funcionarios del mencionado departamento se concretó el viernes en la tarde, pero solo se supo de esta durante la jornada del sábado.

    En ella, el DOJ afirma que el juez que supervisa el caso de Ghislaine Maxwell, excompañera de Epstein, carece de autoridad para designar un monitor independiente que supervise la publicación de archivos en las investigaciones criminales sobre ella y su expareja.

    La respuesta llega una semana después de que los representantes estadounidenses Ro Khanna, demócrata, y Thomas Massie, republicano, pidieran al juez Paul A. Engelmayer, del Distrito Sur de Nueva York, que asignara un perito especial o un monitor independiente para garantizar que todos los registros del Gobierno se hicieran públicos.

    Desde diciembre, el Departamento de Justicia ha estado publicando una gran cantidad de documentos relacionados con sus investigaciones sobre Epstein. Sin embargo, Khanna y Massie llevaban un tiempo criticando la lentitud del proceso.

    Los legisladores afirmaron que habían pedido los nombramientos ante el fracaso de cumplir plenamente con la ley, de la que fueron coautores, que requiere que se publiquen todos los registros relacionados con el desaparecido magnate.

    En su comunicado al juez, señalaron que tenían “preocupaciones urgentes y graves sobre el incumplimiento por parte del Departamento de Justicia” de la Ley de Transparencia de Archivos Epstein.

    Ante esto, en una carta de seis páginas presentada a Engelmayer este viernes, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, y el fiscal general adjunto, Todd Blanche, argumentaron que Khanna y Massie no son partes en el caso federal por lo que no se les debería permitir presentar una solicitud a la corte involucrada.

    “Sin legitimación ni causa de acción, los Representantes no pueden buscar el alivio que solicitan y, respetuosamente, el Tribunal no tiene autoridad para emitirlo”, dijeron los funcionarios del Departamento de Justicia.

    Este mismo organismo dijo a fines de 2025 que le quedaban 5.2 millones de páginas de archivos de Epstein por revisar y que necesitaba 400 abogados, de cuatro oficinas diferentes del departamento, para ayudar con el proceso hasta los últimos días de enero.

    Reportan que EE.UU. dialogaba con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

    Delcy Rodríguez destituye a Álex Saab, señalado testaferro de Maduro, como ministro de Industria

    “No fue coordinada con Israel”: Netanyahu rechaza formación de la Comisión Administrativa Palestina ideada por Estados Unidos

    Líderes europeos critican anuncio de Trump de imposición de aranceles hasta la adquisición de Groenlandia

    La Casa Blanca asegura que “hasta ahora” Delcy Rodríguez “ha cumplido con todas las demandas” de EE.UU.

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Incendios forestales en Biobío: piden evacuar sectores de Penco y Concepción

    Sector Fundo Tapihue: combaten incendio forestal en Tiltil, al norte de la RM

    Incendios forestales en el Ñuble: piden evacuar sectores de diversas comunas

