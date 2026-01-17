Departamento de Justicia de EE.UU. pide a juez que niegue el acceso de perito independiente a los archivos de Epstein

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos pidió a un juez federal de Nueva York que rechazara la solicitud de dos legisladores que buscaban el nombramiento de un experto independiente para supervisar la divulgación de los registros judiciales vinculados al fallecido financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

De acuerdo a Reuters, la presentación judicial por parte de funcionarios del mencionado departamento se concretó el viernes en la tarde, pero solo se supo de esta durante la jornada del sábado.

En ella, el DOJ afirma que el juez que supervisa el caso de Ghislaine Maxwell, excompañera de Epstein, carece de autoridad para designar un monitor independiente que supervise la publicación de archivos en las investigaciones criminales sobre ella y su expareja.

La respuesta llega una semana después de que los representantes estadounidenses Ro Khanna, demócrata, y Thomas Massie, republicano, pidieran al juez Paul A. Engelmayer, del Distrito Sur de Nueva York, que asignara un perito especial o un monitor independiente para garantizar que todos los registros del Gobierno se hicieran públicos.

Desde diciembre, el Departamento de Justicia ha estado publicando una gran cantidad de documentos relacionados con sus investigaciones sobre Epstein. Sin embargo, Khanna y Massie llevaban un tiempo criticando la lentitud del proceso.

Los legisladores afirmaron que habían pedido los nombramientos ante el fracaso de cumplir plenamente con la ley, de la que fueron coautores, que requiere que se publiquen todos los registros relacionados con el desaparecido magnate.

“Reps. Ro Khanna (D-Calif.) and Thomas Massie (R-Ky.) are calling on a federal judge to appoint a special master to oversee the Department of Justice’s (DOJ) mandatory release of files on the convicted sex offender Jeffrey Epstein.”https://t.co/T0gzmVih1H — Thomas Massie (@RepThomasMassie) January 11, 2026

En su comunicado al juez, señalaron que tenían “preocupaciones urgentes y graves sobre el incumplimiento por parte del Departamento de Justicia” de la Ley de Transparencia de Archivos Epstein.

Ante esto, en una carta de seis páginas presentada a Engelmayer este viernes, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, y el fiscal general adjunto, Todd Blanche, argumentaron que Khanna y Massie no son partes en el caso federal por lo que no se les debería permitir presentar una solicitud a la corte involucrada.

“Sin legitimación ni causa de acción, los Representantes no pueden buscar el alivio que solicitan y, respetuosamente, el Tribunal no tiene autoridad para emitirlo”, dijeron los funcionarios del Departamento de Justicia.

Este mismo organismo dijo a fines de 2025 que le quedaban 5.2 millones de páginas de archivos de Epstein por revisar y que necesitaba 400 abogados, de cuatro oficinas diferentes del departamento, para ayudar con el proceso hasta los últimos días de enero.