    Mundo

    Dos buques han sido atacados en las inmediaciones del estrecho de Ormuz tras advertencias de la Guardia Revolucionaria de Irán

    El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido señaló que la embarcación fue alcanzada por un proyectil desconocido y que toda la tripulación se encuentra a salvo.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    Europa Press
    Imagen referencial de ataque a embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

    Un buque mercante fue atacado por un proyectil cuando transitaba en aguas del estrecho de Ormuz, a pocos kilómetros de la localidad emiratí de Fujairah, después de que las autoridades iraníes hayan asegurado haber atacado a diez petroleros en este punto clave del comercio marítimo mundial en represalia por la campaña de bombardeos lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país.

    El centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO por su sigla en inglés) informó de que la embarcación fue “alcanzada por un proyectil desconocido”, causando daños “en el blindaje de acero”, si bien no se han registrado incendios ni entradas de agua y “toda la tripulación se encuentra a salvo”.

    El incidente, que tuvo lugar “a siete millas náuticas al este de Fujairah”, esto es, a casi 13 kilómetros de la citada localidad, está siendo investigado por las autoridades.

    “Se recomienda a los buques que transiten con cautela e informen de cualquier actividad sospechosa al UKMTO”, añadió el organismo británico, que no da más información sobre el buque afectado.

    Poco antes, el UKMTO informó de una “fuerte explosión” registrada en las proximidades de un buque, ubicado en aguas de Omán, a unos 250 kilómetros al este de su capital, Mascate, si bien no se han registrado daños materiales ni personales.

    Este suceso tuvo lugar a las 19.50 horas de este martes (hora local) y continúa bajo investigación de las autoridades omaníes.

    Estos incidentes se producen en medio de la escala regional a raíz de los ataques del pasado sábado de Estados e Israel contra Irán, que ha respondido con bombardeos contra el país hebreo, así como contra instalaciones estadounidenses en países del golfo Pérsico.

    En este sentido, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció este mismo martes que más de diez petroleros han sido alcanzados por proyectiles lanzados desde Teherán, dando lugar a incendios, tras haber “ignorado las reiteradas advertencias de la Armada” iraní sobre eventuales ataques a todo buque que cruce el estrecho de Ormuz.

    Así lo ha dicho el suboficial político de la Armada de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Akbarzadeh, en declaraciones a la agencia de noticias iraní Fars, en las que recordó que este paso “se encuentra en estado de guerra de principio a fin”.

