Mundo

“EE.UU. ya no cumple con el derecho internacional”: Gustavo Petro reacciona a la revocación de su visa

El Departamento de Estado de EE.UU. revocó su visado debido a que el mandatario colombiano, aludiendo a la guerra en Gaza, llamó a los soldados estadounidenses a desobedecer "la orden de Donald Trump" y obedecer la orden de la humanidad.

Paz Rubio 
Paz Rubio
El presidente de Colombia Gustavo Petro. Foto: REUTERS/Marckinson Pierre. Marckinson Pierre

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, abordó este sábado la revocación de su visa, decisión adoptada por Estados Unidos al considerar que realizó acciones “imprudentes e incendiarias” el viernes en Nueva York.

Las acciones a las que hizo referencia el Departamento de Estado para revocar el visado de Petro fue la participación de éste en una manifestación en apoyo a Palestina y los llamados que hizo en esta instancia. Acompañado del músico Roger Waters y del embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, el mandatario pidió a "los soldados del ejército de los EE. UU. que no apunten con sus fusiles contra la humanidad”.

Desobedezcan la orden de Donald Trump y obedezcan la orden de la humanidad”, añadió, en sintonía con lo expresado en su discurso ante Naciones Unidas.

Gustavo Petro en manifestación en apoyo a Palestina en Nueva York.

Un día después de la suspensión de su visado, Petro abordó el asunto en X. Al inicio de su mensaje, comunicó que ya está de vuelta en Colombia y añadió: “Separar a EEUU de Colombia es lo que necesitan las mafias. Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General".

“Hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea y el gobierno de EEUU no puede condicionar la opinión de los EEUU. El que no se haya permitido la entrada a la Autoridad Palestina y el que se me quite la visa por pedirle al ejército de EEUU y de Israel que no apoyen un genocidio, que es un crímen (sic) contra la humanidad toda, demuestran que el gobierno de EEUU ya no cumple con el derecho internacional. La sede de Naciones Unidas no puede continuar en Nueva York", aseveró.

En otro tuit, Petro explicó que no necesita la visa e hizo referencia al Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés) al que puede acceder por tener, además de nacionalidad colombiana, ciudadanía italiana.

“En realidad me considero una persona libre en el mundo. La humanidad debe ser libre en todo el mundo. Tenemos el derecho humano de vivir en el planeta. Soy libre y todo ser humano debe ser libre en la tierra”, acotó.

