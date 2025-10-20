SUSCRÍBETE
El Museo del Louvre, víctima de un robo: se llevan joyas napoleónicas de “valor incalculable”

Varias joyas fueron robadas el domingo durante un asalto al Museo del Louvre, que anunció su cierre por "razones excepcionales". El botín, de “valor incalculable”, según el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, incluye la corona de la emperatriz Eugenia, hallada posteriormente dañada cerca del museo.

Por 
France 24
El museo, que recibió casi nueve millones de visitantes en 2024, anunció su cierre dominical “por razones excepcionales”.

Un espectacular robo tuvo lugar este domingo, poco después de la apertura del Louvre, el museo más visitado del mundo. Varios delincuentes se apoderaron de joyas de “valor incalculable” antes de huir.

Alrededor de las 9:30, tres o cuatro ladrones accedieron a la Galería de Apolo, donde se conservan las joyas de la Corona francesa. Rompieron las ventanas con una sierra radial tras escalar desde el exterior utilizando una plataforma elevadora, según fuentes coincidentes. Las joyas estaban protegidas por vitrinas.

Los visitantes, que habían ingresado desde las 9:00, fueron evacuados rápidamente “sin incidentes”, indicó el museo a la AFP.

El monto del botín aún se evalúa, pero las joyas robadas son de un “valor incalculable”, declaró el ministro del Interior, Laurent Nuñez, en France Inter/Franceinfo/Le Monde.

Construida a petición de Luis XIV, la Galería de Apolo alberga la colección real de gemas y los diamantes de la Corona, entre ellos tres piezas históricas: el Régent, el Sancy y el Hortensia.

Nuñez, exprefecto de policía de París y recién nombrado ministro del Interior, afirmó tener “buenas esperanzas” de que los delincuentes -que huyeron en scooter- sean arrestados “muy pronto”. Según él, se trata de criminales “experimentados” que podrían ser “extranjeros”. Uno de los scooters fue hallado tras la huida.

Corona encontrada con daños

La Fiscalía de París abrió una investigación por robo en banda organizada y asociación de malhechores y la encargó a la Brigada de Represión del Bandidaje (BRB).

Según la ministra de Cultura, Rachida Dati, una de las joyas robadas fue encontrada cerca del museo. “Se ha hallado una joya en los alrededores del Louvre y está siendo evaluada”, declaró Dati en TF1. La policía confirmó después que se trataba de la corona de la emperatriz Eugenia, hallada dañada cerca del museo.

La ministra fue la primera en hacer público el robo, al referirse en X a un “atraco” en este museo de 73.000 m² que alberga unas 35.000 obras, incluida la célebre Mona Lisa.

Por su parte, el presidente Emmanuel Macron está “informado en tiempo real”, comunicó el Elíseo.

El Louvre, cerrado por “razones excepcionales”

En la red social X, el museo -que recibió casi nueve millones de visitantes en 2024, el 80% extranjeros- anunció su cierre dominical “por razones excepcionales”. La dirección explicó a la AFP que buscaba así “preservar huellas e indicios para la investigación”.

Consultado sobre posibles fallos de seguridad, Nuñez no hizo comentarios específicos, pero reconoció que “la seguridad de los museos es frágil”.

“Sabemos que existe una gran vulnerabilidad en los museos franceses”, declaró, recordando que un “plan de seguridad” lanzado recientemente por el Ministerio de Cultura “incluye también al Louvre”.

Sus declaraciones evocan otros robos recientes en museos franceses, como el del Museo Nacional de Historia Natural de París y un museo en Limoges en septiembre.

El último robo registrado en el Louvre fue en 1998, cuando un cuadro del pintor Camille Corot fue sustraído a plena luz del día -nunca se recuperó-. En 1911, la Mona Lisa fue robada por Vincenzo Peruggia, un vidriero italiano que deseaba que la obra regresara a su país de origen.

