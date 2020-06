Elecciones en medio de la pandemia

La pandemia del coronavirus, que este domingo registra más de 10 millones de contagiados y más de 500 mil muertos a nivel mundial- ha planteado un desafío para los países que tienen programado la realización de elecciones, ya sea de presidente, parlamentarias o municipales. Polonia y Francia llevaron a cabo comicios y aplicaron estrictas medidas al momento de sufragar. A continuación la experiencia electoral de algunos países.

Polonia

Los polacos superaron el miedo de la pandemia y salieron este domingo a votar usando mascarillas, manteniendo el distanciamiento social y portando su propio lápiz, como uno de los requisitos esenciales para participar de las elecciones presidenciales. Los comicios, que habían sido postergados en mayo por el coronavirus, tuvieron un récord de participación de 24,08%. En 2015 solo un 15,6% de los polacos votó. Los centros de votación esperaban a los electores con indicaciones en el piso para mantener el distanciamiento y las urnas eran sanitizadas con spray frecuentemente por los vocales de mesa, quienes usaban mascarillas y cobertores faciales, además de guantes. El actual Presidente polaco, Andrzej Duda, fue el más votado con un 41,8%, según los sondeos a boca de urna de Ipsos. Al no alcanzar el 50% necesario, se realizará una segunda vuelta el 12 de julio. En esa ocasión, Duda se enfrentará con el alcalde de Varsovia, Rafal Trzaskowski, centrista que obtuvo 30,4%.

Francia

Los franceses, que desde el 15 de junio pusieron fin a las medidas de confinamiento, tenían que elegir este domingo a sus autoridades municipales en segunda vuelta, la que había sido postergada en marzo por el coronavirus. Los electores tenían que sufragar usando mascarilla y manteniendo el distanciamiento social, el que estaba demarcado en el centro de votación con una X en el piso. Los vocales de mesa estaban protegidos con una mica transparente y usaban protectores faciales. Las mesas, también, contaban con alcohol gel para los electores.

Los comicios, que se habían transformado en una suerte de prueba para el partido del Presidente Emmanuel Macron, la República en Marcha, tuvieron una participación de 34,67%, a las cinco de la tarde, según el diario Le Monde. Algo que fue considerado bajo, en comparación a 2014, cuando un 52,4% acudió a votar. Los sondeos a boca de urna señalaban que Anne Hidalgo se mantendría como alcaldesa de París por un segundo mandato. Mientras que Los Verdes se impusieron en Lyon, Estrasburgo, Tours y Besanzón. El partido de Macron no pudo ganar en ninguna de las ciudades grandes. El primer ministro, Edouard Philippe, cuya popularidad se disparó en la pandemia, sacó la cara por el gobierno al ganar en El Havre.

Estados Unidos

Al ser el país más afectado por el coronavirus, el debate sobre la realización de las elecciones presidenciales el 3 de noviembre siempre ha estado sobre la mesa. El diario The New York Times señaló que 46 estados y el Distrito de Columbia -incluyendo Nueva York y Kentucky que votaron la semana pasada- han realizado primarias y asambleas (caucus) enfrentando tanto el desafío de votar durante una pandemia, como votar por correo con cifras de participación récord. “Pese a los debates en algunos estados, los votos han sido contados y los ganadores elegidos sin mayores incidentes, lo que ha sido una hazaña notable, dicen algunos, considerando que muchos estados tuvieron solo semanas para borrar décadas de hábitos electorales de votar en personas a que votaran por correo”, señaló el diario. Uno de los desafíos del sufragio por correo será que tendrán que contratar personal que reemplace a los trabajadores más viejos, que no pueden trabajar por la pandemia, para procesar esos votos que esperan que se tripliquen.

Islandia

La pandemia, que se encuentra prácticamente extinguida en esta isla, tuvo escasa incidencia en la organización de las elecciones presidenciales el sábado. Eso sí, al igual que en otros lugares, se pidió mantener la distancia social de dos metros a los electores y los vocales tenían guantes y había gel desinfectante. Gudni Johannesson fue reelegido como Presidente por cuatro años, con el 92% de los votos. La participación fue de 66,9%, cayendo de un 75,7% en 2016.

Serbia

Sus parlamentarias del domingo de la semana pasada fueron las primeras en Europa. La participación fue de un 47,99%. A cada elector se le dio una mascarilla en el colegio electoral. Eso sí, se produjeron filas previas sin protección en muchos casos, que despertaron una relativa preocupación.