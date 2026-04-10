Embajador de Estados Unidos en Israel revela que desde el inicio de la guerra en Irán vivió en un centro de mando

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, reveló este viernes que ha vuelto a la residencia oficial después de pasar desde el inicio de la guerra en Irán en un centro de mando, en el que ha dormido en “catres” y preparado comida en un microondas, en la compañía de sus dos perros.

“ Después de seis semanas viviendo en el centro de mando, en una sola habitación con dos perros , durmiendo en catres, preparando la comida en el microondas y en una placa eléctrica, y con una libertad de movimiento muy limitada, hemos vuelto a nuestra residencia durante el alto el fuego”, señaló el representante diplomático estadounidense en redes sociales, en un mensaje que ha acompañado de una fotografía de dos perros durmiendo en una cama plegable.

Huckabee celebró así dormir en “una cama de verdad” e ironizó con que ser embajador “es todo un lujo y una aventura”. Las autoridades estadounidenses autorizaron un día antes de lanzar el ataque contra Irán la salida del “personal no esencial” de su Embajada en Jerusalén alegando “riesgos de seguridad”.

Exgobernador de Arkansas, pastor bautista y sin experiencia diplomática previa, Huckabee es considerado una figura muy afín a Israel y ha mostrado su apoyo a anexionar Cisjordania a territorio israelí y su oposición a la solución de dos estados.