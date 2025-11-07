OFERTA ELECCIONES $990
    Mundo

    Estados Unidos acusa a Irán de intentar asesinar a la embajadora de Israel en México

    Un funcionario norteamericano afirmó que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní planeó atentar contra la vida de la diplomática Einat Kranz-Einer a finales del año pasado, pero que el intento fue contenido y actualmente no existe ninguna amenaza.

    Marta QuinterosPor 
    Marta Quinteros
    Estados Unidos acusa a Irán de intentar asesinar a Einat Kranz-Neiger, embajadora de Israel en México. Foto: Archivo

    Estados Unidos acusó este viernes a Irán de fraguar un complot para asesinar a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger.

    Según reveló un alto funcionario estadounidense a varios medios nacionales, el plan de la Guardia Revolucionaria Iraní para atentar contra la diplomática se inició a finales del pasado año, pero “el esfuerzo fue contenido y actualmente no existe ninguna amenaza”, detallaron de forma anónima.

    El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que la operación que frustró el complot contra la embajadora, Einat Kranz-Neiger, estuvo activo durante la primera mitad de este año.

    “El complot fue neutralizado y no representa una amenaza actual”, declaró el funcionario a Reuters. “Este es solo el último episodio de una larga historia de ataques letales de Irán contra diplomáticos, periodistas, disidentes y cualquier persona que discrepe con ellos a nivel mundial, algo que debería preocupar profundamente a todos los países donde Irán tiene presencia”.

    El funcionario se negó a decir cómo se frustró el complot ni a ofrecer más detalles sobre la operación.

    El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, en un comunicado, agradeció a los servicios de seguridad y orden público de México por “frustrar una red terrorista dirigida por Irán que pretendía atacar al embajador de Israel en México”.

    Estados Unidos viene denunciando que las autoridades iraníes cuentan con una red extensa en el extranjero, y especialmente en Latinoamérica, lista para atacar objetivos estadounidenses e israelíes. Los servicios de seguridad de Gran Bretaña y Suecia también advirtieron el año pasado que Teherán estaba utilizando a grupos criminales para llevar a cabo ataques violentos en esos países, y Londres afirmó haber desarticulado 20 complots vinculados a Irán desde 2022.

    Estados Unidos acusa a Irán de intentar asesinar a la embajadora de Israel en México. Foto: Archivo

    Una docena de países más han condenado lo que han calificado como un aumento de los planes de asesinato, secuestro y acoso por parte de los servicios de inteligencia iraníes, según la agencia Reuters. Israel ha sido durante mucho tiempo un objetivo de Irán, y especialmente después de que los israelíes se enfrascaran en una guerra aérea con Irán que incluyó ataques de bombarderos estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes en junio.

    Entre los primeros datos que han trascendido sobre una operación en la que hay muchos puntos ciegos aún, el complot lleva la firma, según Axios, de la Unidad 11000, que durante varios años se dedicó a reclutar agentes favorables al régimen en toda Latinoamérica.

    El Canal 12, de Israel, indicó: “El plan de asesinato comenzó a desarrollarse a finales de 2024, liderado por Hassan Izadi, un agente de la Unidad 11000 de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní. Izadi había trabajado anteriormente en la embajada iraní en Venezuela, donde reclutaba y operaba agentes en la región”.

    Estados Unidos acusa a Irán de intentar asesinar a la embajadora de Israel en México. Foto: Archivo

    Por esa razón, los estadounidenses creen que una parte importante de esta actividad se gestiona desde la embajada iraní en Venezuela.

