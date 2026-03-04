SUSCRÍBETE
    Mundo

    Estados Unidos anuncia operaciones conjuntas con Ecuador contra “organizaciones terroristas” en el país sudamericano

    “Estas operaciones son un poderoso ejemplo del compromiso de los socios en América Latina y el Caribe a la hora de combatir la lacra del narcoterrorismo”, ha destacado el Ejército de Estados Unidos.

    Por 
    Europa Press

    El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este miércoles operaciones conjuntas con las fuerzas de Ecuador contra “organizaciones terroristas” en el país sudamericano, sin facilitar por ahora un balance de detenidos o posibles muertos en estos operativos.

    El Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) ha indicado en un comunicado que “fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses lanzaron el 3 de marzo operaciones contra organizaciones terroristas designadas en Ecuador”.

    “Estas operaciones son un poderoso ejemplo del compromiso de los socios en América Latina y el Caribe a la hora de combatir la lacra del narcoterrorismo”, ha destacado. “Juntos, estamos adoptando acciones decisivas para hacer frente a los narcoterroristas, que desde hace tiempo infligen terror, violencia y corrupción a los ciudadanos del hemisferio”, ha agregado.

    En este sentido, el comandante del SOUTHCOM, Francis Donovan, ha trasladado su felicitación a “los mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas ecuatorianas por su inamovible compromiso en esta lucha, demostrando valentía y determinación a través de acciones continuadas contra narcoterroristas en su país”.

    Por su parte, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, no se ha pronunciado por ahora sobre estas operaciones, si bien el lunes anunció la puesta en marcha de operaciones militares y policiales conjuntas con países aliados de la región para hacer frente al crimen organizado, así como un toque de queda entre el 15 y el 30 de marzo en cuatro provincias especialmente afectadas por la violencia.

    “Ecuador exige seguridad, nuestro pueblo necesita vivir en paz. Por eso, este mes lucharemos con nuestros aliados de la región en operaciones militares y policiales muy importantes”, afirmó. “La siguiente fase de combate y de esta guerra contra el crimen organizado empieza ahora”, apuntó, al tiempo que especificó que el toque de queda afectará a Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.

    En este contexto, el Ministerio de Defensa ecuatoriano ha confirmado durante las últimas horas varias operaciones contra la “minería ilegal”. “Iniciamos una nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal”, ha dicho en sus redes sociales, donde ha reseñado que las Fuerzas Armadas “seguirán combatiendo con firmeza y aliados estratégicos al crimen organizado”.

    Más sobre:Estados UnidosEcuador

