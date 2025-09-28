SUSCRÍBETE
Mundo

Estados Unidos: un muerto y nueve heridos tras un tiroteo en una iglesia en Michigan

Según dio a conocer la policía, el tirador fue abatido. A la vez, señalaron que se produjo un incendio en la iglesia.

Por 
Europa Press
Imagen archivo. Gerald Herbert

Varias personas han resultado heridas tras un tiroteo ocurrido este domingo por la mañana en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de Grand Blanc, a las afueras de la localidad de Flint, en el estado norteamericano de Michigan.

Además, el templo fue incenciado.

De acuerdo a Associated Press News, hasta ahora hay una persona fallecida y nueve heridas.

“Ha habido un tirador activo en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de la calle McCandlish. Hay varias víctimas y el tirador ha sido abatido. No hay amenaza para la población en este momento”, ha publicado el Departamento de Policía de Grand Blanc en su página en Facebook.

Además, ha informado de que “la iglesia sufre un incendio activo” y ha instado a la gente que esté en la zona a refugiarse en el pabellón norte. “Por favor, eviten la zona”, han instado al resto de la población.

La localidad de Flint es conocida por aparecer en varios documentales del cineasta Michael Moore, como ‘Bowling for Columbine’, ‘Fahrenheit 9/11’ y en particular ‘Roger&Me’, en el que refleja el declive de la industria automovilística de esta región de Estados Unidos. El propio Moore es originario de Flint.

