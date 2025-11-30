BLACK SALE $990
    Golpe al Estado Islámico: EE.UU. y Siria destruyen más de 15 depósitos de armas en operativo conjunto

    “Esta exitosa operación garantiza que los avances logrados contra EI sean duraderos y que el grupo no pueda regenerarse ni exportar ataques terroristas a Estados Unidos ni al resto del mundo”, afirmó el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Golpe al Estado Islámico: EE.UU. y Siria destruyen más de 15 depósitos de armas en operativo conjunto

    El Gobierno de Estados Unidos informó este domingo que fuerzas del Comando Central de Estados Unidos, en coordinación con autoridades sirias, localizaron y destruyeron más de 15 depósitos de armas pertenecientes al Estado Islámico en el sur de Siria, durante un operativo realizado la semana pasada.

    Según detalló Centcom en un comunicado, la operación se llevó a cabo entre el 24 y el 27 de noviembre en la provincia de Rif Dimashq. En ese período, las fuerzas combinadas destruyeron mediante ataques aéreos y detonaciones en tierra más de 130 morteros y cohetes, además de fusiles de asalto, ametralladoras, minas antitanque y materiales utilizados para la fabricación de artefactos explosivos improvisados. En el lugar también se hallaron y destruyeron drogas ilícitas, aunque el reporte no precisó cantidades.

    “Esta exitosa operación garantiza que los avances logrados contra EI sean duraderos y que el grupo no pueda regenerarse ni exportar ataques terroristas a Estados Unidos ni al resto del mundo”, afirmó el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central. El operativo se produjo a tres meses de una incursión previa en el norte sirio, en la que fuerzas estadounidenses dieron muerte a un alto mando del grupo yihadista.

    Golpe al Estado Islámico: EE.UU. y Siria destruyen más de 15 depósitos de armas en operativo conjunto

    Pese a haber sido derrotado territorialmente hace varios años por una coalición liderada por Washington, el Estado Islámico ha conseguido reorganizarse en zonas remotas de Siria e Irak. Si bien ya no cuenta con el poder militar que alcanzó a mediados de la década pasada, informes de seguridad advierten que mantiene capacidad operativa y redes activas en ambos países.

    El anuncio ocurre además en un contexto de acercamientos diplomáticos. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró recientemente que buscará impulsar la estabilidad de Siria, tras reunirse el pasado 10 de noviembre con su par sirio, Ahmed al Sharaa. En ese encuentro, uno de los principales objetivos de Damasco fue promover el levantamiento de las sanciones más severas que Washington mantiene sobre el país.

    Golpe al Estado Islámico: EE.UU. y Siria destruyen más de 15 depósitos de armas en operativo conjunto
