Hijo de “El Chapo” Guzmán se declarará culpable en corte de EE.UU. por narcotráfico

Joaquín Guzmán López, alias “El Güero” e hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, se presentará el próximo lunes 1 de diciembre ante la Corte de Distrito del Norte de Illinois, en Chicago, para declararse culpable de al menos uno de los cargos que enfrenta, según reportó este viernes la prensa mexicana.

La información se dio a conocer a través de un comunicado del propio tribunal de Illinois, donde se destaca que en la audiencia, programada para las 13:30 horas, se espera que Guzmán López modifique su declaración inicial de no culpabilidad.

En su contra pesan acusaciones por narcotráfico, crimen organizado y posesión de armas de fuego.

Como informó el diario El Nacional, la corte ha reprogramado en varias ocasiones su comparecencia, prevista originalmente para el 15 de julio. Sin embargo, luego se aplazó al 15 de septiembre, más tarde al 13 de noviembre y finalmente al 1 de diciembre.

La jueza que supervisa el caso, Sharon Johnson Coleman, explicó en un documento que la nueva fecha responde a la logística del tribunal, afectada por el fin de semana largo del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

La comparecencia de “El Güero” se produce meses después de que su hermano, Ovidio Guzmán López, se declarara culpable de cuatro cargos relacionados con narcotráfico, también en Chicago, como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses cuyos términos no se hicieron públicos.

De la misma forma, en agosto pasado, Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador y líder histórico del Cártel de Sinaloa, aceptó dos cargos por narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas en un tribunal federal de Nueva York.