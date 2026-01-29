Hombre intenta liberar a Luigi Mangione de prisión haciéndose pasar por un agente del FBI

Un hombre de Minnesota fue arrestado por hacerse pasar por un agente del FBI para intentar liberar a Luigi Mangione de una prisión de Brooklyn, mientras portaba un tenedor de barbacoa y una cuchilla de acero redondeada, según revelaron documentos judiciales este jueves.

El individuo, identificado como Mike Anderson, se presentó en una cárcel de la ciudad de Nueva York afirmando tener una orden judicial para liberar a Mangione, el acusado de asesinar al director ejecutivo de la aseguradora de salud UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Los fiscales federales dieron a conocer este jueves los cargos contra Anderson, de 36 años, quien según alegan fue al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn -donde también está recluido Nicolás Maduro- la noche del miércoles 28 de enero, afirmando ser un agente federal con un mandato del tribunal para sacar de prisión al sospechoso de homicidio de 27 años.

CREDIT: UNITED STATES DISTRICT COURT EASTERN DISTRICT OF NEW YORK

La fiscalía afirmó que cuando el personal de la Oficina de Prisiones (BOP) le pidió sus credenciales a Anderson, un residente de Mankato, Minnesota, este les mostró una licencia de conducir y luego afirmó que tenía armas en su bolso.

Ante esto, los guardias lo arrestaron y registraron su mochila, encontrando un cuchillo de barbacoa y una navaja redonda que se parecía a un cortador de pizza. Una fuente de la policía afirmó que el sospechoso había estado trabajando recientemente en una pizzería.

Al verse atrapado, el sospechoso también arrojó a sus captores documentos que parecían ser reclamaciones no especificadas contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de acuerdo a la denuncia recién revelada.

Esta última no especifica el nombre del recluso que Anderson buscaba liberar, pero una fuente policial confirmó que se trataba de Mangione.