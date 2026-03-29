Incertidumbre y fragmentación marcan antesala de elecciones en Perú

La carrera presidencial peruana ya entró en la recta final, de cara a la primera vuelta del 12 de abril próximo, en la que 35 candidatos estarán presentes en la papeleta. Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Alfonso López Chau lideran la intención de voto.

El histórico número de candidatos -casi el doble al registrado en los comicios del 2021- asegura que en el balotaje del 7 de junio se decida la elección, al igual como ha venido ocurriendo en las últimas elecciones. Los expertos estiman que el 12 de abril se producirá una fragmentación del voto. Todo esto en medio de la alta incertidumbre, debido a que solo el 43% de los peruanos asegura que ha decidido su voto y que no lo cambiará, mientras que el 57% dice que aún no lo ha definido, según revela la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio.

Perú ha tenido ocho presidentes desde 2018, y su último mandatario fue destituido por el Congreso en febrero, apenas unas semanas antes del inicio oficial de la campaña electoral.

El candidato presidencial peruano Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, participa en un debate de candidatos presidenciales en Lima, Perú, el 31 de marzo de 2021. Foto: Archivo SEBASTIAN CASTANEDA

En medio de una avalancha de propuestas, debates realizados en varios días para que puedan participar los candidatos, la confusión es aún mayor si se considera que el Congreso volverá a ser bicameral, por lo que ahora se elegirán senadores y diputados.

En estos comicios debían estrenarse las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), modelo que había sido aprobado en 2019 y formaba parte central de un paquete de reforma política que buscaba democratizar a los partidos y ofrecer un primer filtro real para que solo compitieran en las elecciones generales aquellas organizaciones capaces de demostrar un mínimo de respaldo ciudadano de 1,5% de votos válidos.

Sin embargo, en diciembre de 2023 el Congreso aprobó por mayoría modificar la Ley de Organizaciones Políticas y eliminar la obligatoriedad de las PASO, devolviendo a los partidos la libertad de escoger el mecanismo interno que prefirieran. Con este cambio, las primarias dejaron de ser universales y abiertas y pasaron a ser procesos internos con voto de afiliados o elección por delegados.

“Nunca hay tantos candidatos, en realidad solo existen en la imaginación del Jurado Nacional de Elecciones y en la del público. Al final, entre los medios y las redes, todo termina en máximo seis candidatos. Y es así como se mueve. Si usted mira los debates, hay gente que nadie sabe ni quiénes son y no aparecen en ninguna parte. Entonces, realmente lo de los 35 es una especie de mala broma para no tener que despedir al presidente del Jurado Nacional de Elecciones”, explica a La Tercera Mirko Lauer, columnista del diario limeño La República.

KEIKO FUJIMORI Y ALBERTO FUJIMORI

Desde hace meses, los sondeos colocan en el tope de las preferencias a dos políticos considerados de derecha populista. Se trata del exalcalde de Lima (2023-2025) Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, y a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que se presenta por cuarta vez. Eso sí, los dos proyectan una imagen negativa. Según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, citado por el diario El País, López Aliaga concentra un 57,9% de opiniones negativas, mientras que en el caso de la heredera del fujimorismo las cifras aumentan hasta el 77,4%.

Detrás de ellos se ubica el economista de Ahora Nación, Alfonso López Chau, quien se mantiene estable en los sondeos.

Sorpresa electoral

El empresario ultraconservador López Aliaga se ha destacado por ser uno de los más polémicos. Ha dicho que retirará al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque -a su juicio- defiende a terroristas y sicarios. Además, advirtió que solo aceptará una derrota si los resultados oficiales coinciden con el conteo realizado por su equipo. El año pasado fue acusado de instigación al homicidio en contra del periodista Gustavo Gorriti. “Hay que cargárselo”, habría dicho. Y en 2021, durante un mitin, hizo lo propio con Pedro Castillo, entonces candidato presidencial, y el fundador del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón. “Muerte al comunismo. Muerte a Cerrón y a Castillo”.

Keiko Fujimori, por su parte, es ya una conocida de la política peruana. La primogénita y heredera política de Alberto Fujimori ha competido tres veces por la Presidencia y las tres ha logrado llegar a la segunda vuelta. Y espera que en esta ocasión no sea diferente, aunque siempre en esta instancia se enfrenta al fuerte antifujimorismo. Si en un comienzo se trataba del núcleo duro de quienes rechazan el gobierno de su padre, ahora muchos consideran que una administración de ella sería una suerte de continuidad de uno de los períodos más corruptos del país.

El candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau. Foto: Archivo

El otro candidato que ha ido acaparando la atención es el economista Alfonso López Chau, exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), quien renunció a su cargo para postular a la presidencia con el partido Ahora Nación. Su candidatura marca un salto hacia la política nacional después de más de tres décadas dedicado a la docencia universitaria. Un episodio que ha generado polémica es una columna de opinión publicada en 1989, donde se refirió al líder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, como un “luchador social”. Tras la difusión de ese texto, López Chau afirmó que su condena al terrorismo es absoluta.

La candidatura del exrector también enfrenta cuestionamientos relacionados con investigaciones fiscales sobre presunto uso del cargo para realizar viajes que habrían ayudado a posicionar su imagen política.

“Keiko Fujimori se encuentra bien ubicada, hay que reconocer, porque tiene una organización nacional. Oscila entre el primero y el segundo lugar. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que el primero y el segundo tienen 10 puntos porcentuales más o menos en las encuestas. Y los que no han decidido y no saben o no quieren, es decir, los remisos, son 50% del electorado. Entonces ese 10% no es un pájaro en mano, es solo 10% volando”, explicó Lauer.

“Puede haber una sorpresa, como en las elecciones pasadas, porque en realidad cuando uno es primero y segundo con 10%, los que vienen detrás están muy cerca, en realidad. Hay un señor Alfonso López Chao, que consistentemente ha tenido entre 6% y 7% en las últimas dos semanas, Pues es un candidato de fuerza, sin duda alguna”, añadió.

La campaña ha estado marcada por una pobreza de propuestas y los temas que la han acentuado son la seguridad ciudadana y delincuencia, crimen organizado y en menor medida la economía. “Como la mayoría de los candidatos, tanto los que menciono como los 35, no se han tomado mucha molestia en hacer planes de gobierno, entonces ellos mismos tampoco tienen temas. Y por si hubiera el peligro de que tuvieran algún tema interesante, distinto, ingenioso, el jurado para los debates les ha dicho este es el tema que van a discutir, con lo cual el tedio es enorme”, concluye Lauer.