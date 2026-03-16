Inteligencia artifical en tiempos de guerra: Las acusaciones de manipulación y desinformación entre las autoridades

El lunes, el Papa León XIV instó a los periodistas a visibilizar el sufrimiento causado por la guerra, advirtiendo sobre el riesgo que corre la información de convertirse en propaganda política en tiempos de guerra.

“El deber de todos los periodistas es verificar las noticias para no convertirse en un megáfono del poder”, declaró el sumo pontífice mediante una publicación de X.

Y, en una reunión con presentadores del noticiero italiano TG2, el Papa hizo un llamado a los reporteros para que “muestren el rostro de la guerra y la cuenten a través de los ojos de las víctimas, para que no se convierta en un videojuego”. Esto, debido a reiteradas publicaciones de videos de la Casa Blanca en los que muestran la combinación de archivo audiovisual de la guerra con imágenes de videojuego como Wii Sports, de Nintendo, y Grand Theft Auto, de Rockstar Games.

In the dramatic circumstances of war, information must guard against the risk of turning into propaganda. It is every journalist's duty to verify the news, so as not to become a megaphone for power. They must show the suffering that war always brings to populations, which entails… — Pope Leo XIV (@Pontifex) March 16, 2026

Así, los llamados del sumo pontífice se dan en medio de acusaciones entre autoridades y sospechas del uso de desinformación, principalmente manipulación mediante inteligencia artificial, de los contenidos publicados tanto por ellos como por agencias oficiales de noticias.

Por ejemplo, en los primeros días de enfrentamientos entre Estados Unidos-Israel e Irán —que escalaron al resto de los países del Golfo—, la agencia de noticias iraní Mehr afirmó que uno de los portaaviones estadounidenses emplazados en la región, el USS Abraham Lincoln, había sido alcanzado por ataques atribuidos al Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica.

Además, la televisión estatal del régimen chiita mostró supuestas imágenes del evento. Sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos desmintió el supuesto y que los misiles “ni siquiera estuvieron cerca” de impactarla.

La acusación de Trump

Ante esto, el presidente estadounidense Donald Trump acusó a Irán de utilizar la inteligencia artificial como un “arma de desinformación” para tergiversar sus éxitos y apoyos en tiempos de guerra.

“La IA puede ser muy peligrosa, tenemos que tener mucho cuidado con ella”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One poco después de publicar en su plataforma Truth Social un mensaje en el que acusó a los medios de comunicación occidentales de una “estrecha coordinación” con Irán para difundir “noticias falsas” generadas por IA. Pero el mandatario no expuso pruebas sobre esto.

Estos comentarios surgen en medio de renovadas tensiones entre la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y las emisoras, luego de que Trump criticara la cobertura mediática de la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán. El presidente de la FCC, Brendan Carr, amenazó el sábado con retirar las licencias de las emisoras que no “rectificaran” su cobertura.

Trump ha acusado frecuentemente a los medios de comunicación de mentir cuando publican noticias que considera críticas hacia él, e incluso ha pedido la revocación de las licencias de las emisoras que considera “injustas” con su cobertura hacia él.

Entre su publicación en redes sociales y sus comentarios a periodistas, Trump citó el domingo tres casos en los que afirmó que Irán utilizó inteligencia artificial para engañar al público. En Truth Social, sostuvo que el régimen de los ayatolas había mostrado “lanchas kamikaze” que no existen. Además, mencionó el caso de los videos del USS Abraham Lincoln impactado y, sobre esto, añadió que los medios que difundieron la noticia deberían ser acusados de traición.

Al respecto, si bien los medios estatales iraníes sí afirmaron que el ejército iraní atacó el portaaviones, esta afirmación no fue ampliamente difundida por los medios occidentales.

El mandatario estadounidense también afirmó que las imágenes que mostraban a “250.000” iraníes en una manifestación de apoyo al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, eran “generadas completamente por IA” y que el evento “nunca tuvo lugar”.

Reuters intentó verificar esta información. Y, aunque varias manifestaciones progubernamentales han tenido lugar en Irán desde el comienzo de la guerra, la agencia no encontró ningún informe occidental que citara la cifra de 250.000. Al mismo tiempo, Trump no aclaró a qué informes específicos de Irán se refería.

Los dedos de Netanyahu

Otro caso es el del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien el fin de semana publicó un video en redes sociales sobre su visita a una cafetería. El posteo en X se interpretó como un intento del premier de querer demostrar su bienestar, tras la masificación de rumores sobre su muerte por un ataque iraní y debido a sus escasas apariciones públicas en los primeros días de la ofensiva contra el país persa.

En el video, Netanyahu pareció querer demostrar que el mismo material audiovisual no había sido creado por inteligencia artificial al extender los cinco dedos de ambas manos. Esto debido a los rumores ampliamente difundidos en redes sociales de que presuntamente, en un video publicado por el mismo primer ministro el viernes pasado, brevemente aparecerían seis dedos en una de sus manos.

אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

Sin embargo, a la vez, en internet también se cuestionó la veracidad del video de Netanyahu en la cafetería. Pero, según una verificación de Reuters que consiguió diversos registros del momento, la visita del mandatario israelí al café fue real.

Finalmente, el lunes, el primer ministro israelí compartió otro video en X burlándose de las sospechas de su muerte, pero terminó reavivando la discusión en internet. Esto, porque en el video se ve a Netanyahu conversando con personas al aire libre mientras toma un café. Pero algunos usuarios destacaron que el anillo del dedo anular de la mano izquierda del premier desaparece por algunos segundos.