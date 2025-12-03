VOTA INFORMADO por $1100
    Israel afirma que los últimos restos entregados por Hamas no coinciden con los de ningún rehén

    Tras identificar los restos, las autoridades israelíes han indicado que el “Centro Nacional de Medicina Forense ha determinado que no están relacionados con ninguno de los rehenes fallecidos”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

    El Gobierno de Israel ha afirmado este miércoles que los últimos restos entregados el martes por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) no corresponden a ninguno de los rehenes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, por lo que ha asegurado que “no cesará en su empeño” de lograr que todos los cadáveres sean devueltos.

    Tras identificar los restos, las autoridades israelíes han indicado que el “Centro Nacional de Medicina Forense ha determinado que no están relacionados con ninguno de los rehenes fallecidos” en la Franja de Gaza, según un comunicado de la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

    “Hemos informado a las familias de los dos rehenes restantes. Los esfuerzos para lograr que sus cuerpos sean entregados continúan hasta que esta misión se complete del todo y sean devueltos a su tierra natal para un entierro apropiado”, recoge el texto.

    El martes, el Ejército de Israel confirmó que había recibido “hallazgos” no especificados localizados en la Franja de Gaza, si bien no dio detalles sobre si se trataba o no de los restos de otro de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

    Así, aseguró que una vez se completase el proceso de identificación se procedería a “una notificación formal a la familia” en caso de que fuera necesario y en el marco del acuerdo alcanzado en octubre para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro de la Franja.

    La aplicación de este acuerdo incluyó un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre y la liberación de los 20 rehenes que seguían con vida y la entrega de 30 de los rehenes fallecidos. Además, Israel ha liberado a cerca de 2.000 palestinos que estaban en sus cárceles y ha entregado cerca de 350 cadáveres de palestinos que retenía desde los ataques y la posterior ofensiva contra Gaza.

    Más sobre:HamasIsraelRehénGaza

