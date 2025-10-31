Israel devuelve 30 cuerpos palestinos a cambio de dos restos de rehenes israelíes

Este jueves, Israel devolvió los cuerpos de 30 palestinos a cambio de los restos de dos rehenes israelíes.

Los dos cuerpos fueron entregados en la víspera por el movimiento Hamas.

De acuerdo a DW, desde el hospital Nasser de la Franja de Gaza, ubicado en Jan Yunis, informaron que recibieron “los cuerpos de 30 prisioneros palestinos entregados por la parte israelí, como parte del acuerdo de intercambio”.

Ahora bien, de acuerdo a la agencia palestina Wafala, la mayoría de los cuerpos mostraban signos de tortura.

Hasta ahora, a cambio de 15 cuerpos de israelíes, se han devuelto 225 cuerpos de palestinos, conforme a los términos del acuerdo de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre del presente año.

Según DW, Hamas también devolvió los restos de dos rehenes no israelíes: un tailandés y un nepalí.

Hasta ahora, el movimiento Hamas ha entregado los cadáveres de 17 de los 28 rehenes fallecidos .

Por su lado, Hamas ha alegado las dificultades para encontrar y extraer los cuerpos de las ruinas de Gaza, devastada tras dos años de guerra .

Por esto, los equipos egipcios autorizados por Israel a entrar en el territorio palestino han participado en las búsquedas de los cuerpos con maquinarias pesadas.