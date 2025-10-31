Menor de edad se extravió en sector de La Villita en Isla de Maipo: fue visto cerca del río Maipo

Diversos equipos se encuentran en el sector de La Villita, en la comuna de Isla de Maipo, colaborando en la búsqueda de un menor de 14 años que habría desaparecido en aquella zona durante la tarde del jueves.

El joven sería de nacionalidad boliviana y habría sido visto por última vez cerca del río Maipo en la mencionada zona, detalló el municipio de Isla de Maipo.

Desde Carabineros informaron de manera preliminar que el joven habría ingresado al caudal del río junto a tres compañeros, los que en algún momento habrían perdido de vista al joven.

Alrededor de las 17.00 horas del jueves la institución policial fue informada de la desaparición, que dispuso el trabajo del GOPE tras la confirmación por parte de Fiscalía.

En el lugar se desplegaron durante la noche del jueves y la mañana del viernes diversos equipos de emergencia para colaborar en la búsqueda.

Según detalló la Delegación Presidencial Provincial de Talagante, en la zona de la desaparición estarían trabajando equipos de Bomberos de Isla de Maipo y Ñuñoa, del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros, del municipio y la delegación presidencial, además de kayakistas voluntarios.