OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Nacional

Investigan el fallecimiento de tripulante holandés en buque factoría frente a las costas de Coquimbo

El hecho habría ocurrido en la naviera de bandera lituana "F/V Margiris".

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Imagen referencial PDI

La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra investigando las causas del fallecimiento durante la noche del jueves de un hombre de nacionalidad holandesa que se encontraba a bordo de una naviera en aguas internacionales, frente al puerto de Coquimbo.

En un comunicado de prensa compartido por la Capitanía de Puerto de Coquimbo detallan que el navío donde ocurrió el fallecimiento sería el buque factoría de bandera lituana “F/V Margiris”.

El hecho ocurrió mientras la embarcación desarrollaba faenas de pesca en alta mar, fuera de la jurisdicción nacional, siendo informada la Autoridad Marítima chilena, quien estableció los procesos administrativos correspondiente para atender el incidente”, detallan en el texto divulgado por la Capitanía de Puerto de Coquimbo.

Debido a lo anterior, la nave recaló en el puerto de Coquimbo alrededor de las 21.30 horas del jueves. Tras contactarse a las autoridades correspondientes, entre ellas el Servicio Médico Legal (SML), PDI, la Seremi de Salud, Aduanas y Sernapesca, y luego de realizarse la investigación correspondientes, la nave continuará su navegación hacia la zona de pesca en aguas internacionales.

El cuerpo del fallecido quedó a disposición del SML para su identificación y repatriación. Por otro lado, la PDI encabeza diversas diligencias para determinar la causa de muerte de esta persona, quien detalló la PDI se trataría de un sujeto holandés de 22 años de edad.

“Por orden del Ministerio Público, estamos desarrollando la investigación correspondiente, el trabajo del sitio de suceso, el examen del cadáver, a fin de poder establecer si presenta o no lesiones atribuibles a terceras personas. Los antecedentes van a ser entregados oportunamente al fiscal de la causa”, detalló el subprefecto José Cáceres, jefe de la BH de La Serena.

Lee también:

Más sobre:PolicialCoquimboPDIHomicidioBuque factoríaTripulante

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

ONU considera una “violación a los derechos internacionales” ataques de EE.UU. a presuntas narcolanchas en el Mar Caribe

Detienen a 16 individuos por el crimen de B-King y DJ Regio Clown, los músicos que fueron encontrados muertos en México

Menor de edad se extravió en sector de La Villita en Isla de Maipo: fue visto cerca del río Maipo

Boric en APEC: en picada contra medidas proteccionistas de Trump y conflictos bélicos de Putin y Netanyahu

Cómo es Poseidón, el torpedo con capacidad nuclear que Rusia asegura haber probado con éxito

A qué hora comienza la lluvia en la Región Metropolitana (y en qué sectores)

Lo más leído

1.
Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

2.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

3.
Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

4.
Presupuesto se toma la presidencial: Matthei, Kast y Kaiser respaldan rechazo y Jara toma distancia

Presupuesto se toma la presidencial: Matthei, Kast y Kaiser respaldan rechazo y Jara toma distancia

5.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Desde este sábado revisa la nómina definitiva de llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones

Desde este sábado revisa la nómina definitiva de llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones

Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Desde este sábado revisa la nómina definitiva de llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones
Chile

Desde este sábado revisa la nómina definitiva de llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones

Menor de edad se extravió en sector de La Villita en Isla de Maipo: fue visto cerca del río Maipo

Boric en APEC: en picada contra medidas proteccionistas de Trump y conflictos bélicos de Putin y Netanyahu

Mercado de centolla: interrogantes sobre un nuevo paradigma
Negocios

Mercado de centolla: interrogantes sobre un nuevo paradigma

Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%

Economistas proyectan que Imacec de septiembre habría crecido hasta 4%

Cómo es Poseidón, el torpedo con capacidad nuclear que Rusia asegura haber probado con éxito
Tendencias

Cómo es Poseidón, el torpedo con capacidad nuclear que Rusia asegura haber probado con éxito

A qué hora comienza la lluvia en la Región Metropolitana (y en qué sectores)

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile

[Confirmar canal] Dónde y a qué hora ver a Atlético Madrid vs. Sevilla por la liga española
El Deportivo

[Confirmar canal] Dónde y a qué hora ver a Atlético Madrid vs. Sevilla por la liga española

“Una clara mano que no vio Herrera ni increíblemente el VAR”: prensa argentina critica el arbitraje contra la U

Argentina explota por castigo a árbitro que expulsó al hijo de Chiqui Tapia

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos
Cultura y entretención

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito

ONU considera una “violación a los derechos internacionales” ataques de EE.UU. a presuntas narcolanchas en el Mar Caribe
Mundo

ONU considera una “violación a los derechos internacionales” ataques de EE.UU. a presuntas narcolanchas en el Mar Caribe

Detienen a 16 individuos por el crimen de B-King y DJ Regio Clown, los músicos que fueron encontrados muertos en México

Keiko Fujimori oficializa su precandidatura a las presidenciales de Perú con Fuerza Popular

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”