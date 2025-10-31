Investigan el fallecimiento de tripulante holandés en buque factoría frente a las costas de Coquimbo

La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra investigando las causas del fallecimiento durante la noche del jueves de un hombre de nacionalidad holandesa que se encontraba a bordo de una naviera en aguas internacionales, frente al puerto de Coquimbo.

En un comunicado de prensa compartido por la Capitanía de Puerto de Coquimbo detallan que el navío donde ocurrió el fallecimiento sería el buque factoría de bandera lituana “F/V Margiris”.

“ El hecho ocurrió mientras la embarcación desarrollaba faenas de pesca en alta mar, fuera de la jurisdicción nacional , siendo informada la Autoridad Marítima chilena, quien estableció los procesos administrativos correspondiente para atender el incidente”, detallan en el texto divulgado por la Capitanía de Puerto de Coquimbo.

Debido a lo anterior, la nave recaló en el puerto de Coquimbo alrededor de las 21.30 horas del jueves. Tras contactarse a las autoridades correspondientes, entre ellas el Servicio Médico Legal (SML), PDI, la Seremi de Salud, Aduanas y Sernapesca, y luego de realizarse la investigación correspondientes, la nave continuará su navegación hacia la zona de pesca en aguas internacionales.

El cuerpo del fallecido quedó a disposición del SML para su identificación y repatriación. Por otro lado, la PDI encabeza diversas diligencias para determinar la causa de muerte de esta persona, quien detalló la PDI se trataría de un sujeto holandés de 22 años de edad.

“Por orden del Ministerio Público, estamos desarrollando la investigación correspondiente, el trabajo del sitio de suceso, el examen del cadáver, a fin de poder establecer si presenta o no lesiones atribuibles a terceras personas. Los antecedentes van a ser entregados oportunamente al fiscal de la causa”, detalló el subprefecto José Cáceres, jefe de la BH de La Serena.