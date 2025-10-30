GOPE realiza operativo en la Bolsa de Santiago por artefacto con “características explosivas” dentro de una bóveda en desuso hace 30 años

La llevó hasta un cuartel de Bomberos: Mujer encontró una supuesta granada en la calle en Valparaíso (Foto referencial: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile)

Esta tarde, el Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros, realizó un operativo al interior de la Bolsa de Santiago, luego de que una persona hallara un artefacto con “características explosivas” al interior de una casilla en desuso dentro de una bóveda al interior del recinto.

De acuerdo a lo informado por Carabineros, a eso de las 16.15 horas se recibió un llamado a la Central de Comunicaciones, donde una persona dio aviso que dentro de la casilla de su hermano fallecido al interior del edificio ubicado en calle La Bolsa, había un cartucho de dinamita vencido y otras vainas, lo que motivó el despliegue policial.

El coronel Claudio Pavez, de la Prefectura Santiago Central, explicó que luego de llegar al lugar, activaron el protocolo correspondiente y “procedemos a hacer la evacuación preventiva de al menos 40 personas que estaban en ese momento al interior de la bolsa y posteriormente, por instrucción del Ministerio Público, se apersona el equipo COPE, que es especialista en esta materia”.

El equipo procedió a “fijar, embalar y transportar este elemento con características explosivas hasta una zona segura, específicamente al cuartel del Labocar, para su análisis y posterior destrucción”, añadió Pavez.

Desde la policía uniformada detallaron que el dueño de la casilla, quien durante su vida presentó trastornos de personalidad, falleció hace 30 años.

Debido al desuso del espacio, desde la Bolsa de Santiago contactaron a su hermano en calidad de copropietario para sacar las pertenencias aún guardadas en el lugar, momento en que hallaron las especies.

Labocar elaborará un informe del artefacto y lo remitirá al Ministerio Público para determinar el curso de acción.