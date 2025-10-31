OFERTA ELECCIONES $990
Nacional

Detienen a delincuente vinculado a robo que terminó con adulta mayor fallecida tras asalto a su vivienda en San Bernardo

El sujeto identificado con las iniciales F.I.V.B (25) quedó con la medida cautelar de prisión preventiva, luego de haber sido detenido por un delito similar en Chonchi, Región de Los Lagos.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Foto: Referencial/Aton Chile EDWIN NAVARRO/ATON CHILE

Un delincuente de 25 años, identificado con las iniciales de F.I.V.B, fue detenido luego de diligencias investigativas que lo ubican como uno de los sujetos que ingresó a una vivienda en San Bernardo, donde tras el robo, falleció una adulta mayor producto de un infarto.

El hecho se remonta a las Fiestas Patrias pasadas, específicamente a la madrugada del 19 de septiembre, cuando dos sujetos de sexo masculino que se movilizaban en una motocicleta ingresaron a la vivienda con armas de fuego, con las cuales intimidaron a un matrimonio de adultos mayores, de 71 y 72 años, a quienes incluso golpearon en su rostro.

Los antisociales registraron la vivienda y luego huyeron en el vehículo de las víctimas, momento en que fueron sorprendidos por Carabineros que, pese a su actuar, no lograron detenerlos.

La violencia de los sujetos generó tal conmoción en la mujer, que se descompensó y sufrió un paro cardíaco que le costó la vida.

El capitán Nicolás Valenzuela, del Departamento OS-9, detalló que “los sujetos ocultaron su rostro con frazadas y lamentablemente falleció una mujer de la tercera edad producto de un infarto cardiorrespiratorio”.

Luego del atraco, las diferentes diligencias investigativas permitieron establecer mediante evidencia genética y rastros dactilares la identidad de uno de los autores del robo, “el que posteriormente fue detenido en un delito de similares características en la comuna de Chonchi (Región de Los Lagos) el día 28 de septiembre”, tras lo cual ya había quedado en prisión preventiva, afirmó el capitán Valenzuela.

Con todo, luego de las pericias de identificación que lo vincularon a este robo con homicidio, enfrentó nuevamente a la justicia, en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, que estableció la máxima medida cautelar y fijó 120 días de investigación.

