Adulta mayor fallece en San Bernardo tras violento asalto en su domicilio

La madrugada de este viernes, una adulta mayor falleció por un colapso luego de ser asaltada en su domicilio en San Bernardo.

Según los antecedentes preliminares, la víctima fatal y su esposo estaban durmiendo en su domicilio cuando llegaron los dos antisociales.

“Dos asaltantes que irrumpieron en una motocicleta en el costado izquierdo de la vivienda, llegaron hasta el dormitorio matrimonial, intimidaron y violentaron a una de las víctimas”, detalló a la prensa sobre el caso el fiscal de flagrancia Pedro Aravena de la Fiscalía Metropolitana Occidente.

La pareja fue envuelta en frazadas para mantenerlas retenidas . En eso fue que la mujer habría fallecido de un colapso que le habría provocado la muerte en el lugar.

Los asaltantes habrían intentando escapar utilizando la camioneta de las víctimas, pero habrían sido interceptados por Carabineros.

Debido a la anterior, habrían inmediatamente buscado escapar utilizando la motocicleta en que llegaron. Como los policías también bloquearon aquella posibilidad, finalmente lograron huir a pie al separarse en distintas direcciones.