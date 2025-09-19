Comandante en Jefe del Ejército por casos de narcotráfico en FF.AA.: “Son delincuentes que nos han traicionado”

Este viernes, minutos antes de la Parada Militar, el comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga, se refirió a los casos relacionados con personal del Ejército y la Fuerza Aérea (FACh) vinculado con presuntas actividades de narcotráfico.

Uno de ellos ocurrió en Puerto Aysén, donde tres cabos del Ejército fueron detenidos por retirar una encomienda con droga.

Otro caso se registró en la región de Tarapacá, donde seis funcionarios de la Brigada Acorazada “Cazadores” de Pozo Almonte, quienes además de trabajar en labores de artillería en las filas del Ejército, se dedicaban en sus tiempos libres a internar droga al país ,

Ante estos episodios, Iturriaga comentó que “yo no hablaría de la vinculación del Ejército con el narcotráfico, al revés. Son verdaderos traidores que se han pasado al lado oscuro. Son delincuentes que nos han traicionado ”.

Agregó que “es muy feo darse cuenta que militares profesionales finalmente caen en la corrupción”.

Sobre las gestiones que se han realizado para evitar estas corrupciones, Iturriaga determinó que “hasta el momento hay medidas preventivas que se han reforzado. No voy a detallar porque pretendemos que tengan algún grado de certeza”.

“Hay medidas sobre todo de inteligencia, hemos refozado esa área. Ha sido un golpe fuerte pero estamos superando este tema”, expresó.

Iturriaga y la relación con el poder político:"Siempre hemos sido escuchados"

En su última Parada Militar como comandante en Jefe, Iturriaga fue consultado sobre su gestión. Ante ello expresó que “como comandante en Jefe nos corresponde un etapa de la institución y hay tareas que cumplir”.

“Es difícil evaluar un periodo y si es mejor que otro. Yo creo que cada comandante en Jefe ha tenido desafíos de acuerdo a la época que le toca vivir”, explicó.

Consultado si fue escuchado por el poder político, el comandante subrayó que “nuestra responsabilidad, la mía, es representar a las autoridades, nuestra opinión profesional respecto de todos los temas que nos involucren”.