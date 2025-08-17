Detienen a tres cabos del Ejército y a un civil tras retirar encomienda con droga en Puerto Aysén

Tres cabos del Ejército fueron detenidos este sábado luego de retirar una encomienda con droga, en la comuna de Puerto Aysén, en la zona del extremo sur del país.

De acuerdo con antecedentes proporcionados por la Fiscalía, además de los integrantes de la institución castrense, un civil también fue aprehendido tras participar en el retiro de un paquete desde una sucursal de Chilexpress, el que contenía más de 11 kilos de sustancias ilícitas no detalladas.

Los tres militares son funcionarios activos y pertenecen al Regimiento N°8 Chiloé, presente en la Región de Aysén, donde se concretaron las detenciones.

Estas ocurrieron en el marco de un operativo investigativo liderado por la Fiscalía Metropolitana Occidente, en conjunto a la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto de la PDI, quienes se trasladaron hasta la zona para concretar la entrega vigilada y posterior detención.

La investigación fue liderada por el fiscal de Pudahuel, Daniel Contreras.

Con todo, los sujetos serán formalizados durante la mañana de este domingo, en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, por el delito del tráfico de drogas.