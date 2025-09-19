Balance vial de Fiestas Patrias: seis fallecidos y más de 160 accidentes de tránsito

Este viernes 19 de septiembre, Carabineros dio a conocer el segundo reporte de tránsito de Fiestas Patrias, informando la salida de más de 860 mil vehículos desde la Región Metropolitana hacia distintas partes del país.

El general Víctor Vielma, jefe de Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, informó que desde la isntitución “hemos fiscalizado más de 34 mil conductores a nivel nacional, practicando más de 9.500 exámenes, arrojando un resultado de 149 detenidos".

En ese sentido, del total de aprehendidos, 122 están asocidados a la conducción bajo efectos del alcohol, mientras que los 27 restantes al consumo de drogas.

“Es una situación alarmante y grave, porque esta causalidad contribuye de primera línea a los siniestros viales”, señaló.

Asimismo, el general agregó que la presencia de la autoridad también permitió “infraccionar a más de 1.000 conductores, principalmente asociadas al exceso de velocidad, no uso del cinturón y al sistema de retención infantil”.

En tanto, a nivel nacional, se han registrado más de 166 siniestros viales, con un saldo de 108 personas lesionadas de diversa consideración. Lamentablemente, seis personas fallecieron durante estas celebraciones , de las cuales tres por atropello, uno por colisión y uno que participó en un siniestro vial .

Vielma destacó que, de las víctimas fatales, “el 50% corresponde a peatones, que son los usuarios de mayor vulnerabilidad”, y reiteró el llamado a la ciudadanía a la precaución.

“El llamado es a la responsabilidad y al autocuidado cuando nos desplazamos por distintas vías del país”, sentenció.