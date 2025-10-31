Detienen a 16 individuos por el crimen de B-King y DJ Regio Clown, los músicos que fueron encontrados muertos en México

Quiénes eran B-King y DJ Regio Clown, los músicos colombianos que fueron encontrados muertos en México. Fotos: Jorge Herrera / Bayron Sánchez.

Este jueves la policía de México detuvo a 16 individuos pertenecientes a una red criminal por su presunta vinculación con el asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera, conocidos como B King y Regio Clown.

Los cuerpos de los artistas fueron encontrados el 17 de septiembre de este año en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México, el cual se encuentra ubicado a unos 50 kilómetros de la capital del país.

De acuerdo a DW, el crimen tendría relación con la distribución y comercialización de narcóticos en eventos donde aparecieron los músicos.

Entre los detenidos destaca un mexicano identificado como Cristopher “N” alias “El Comandante”, quien fue capturado este jueves y es señalado como uno de los principales responsables del crimen.

Según DW, los artistas debían encontrarse con “El Comandante” el pasado 16 de septiembre, instancia donde fueron vistos por última vez con vida en Ciudad de México.

Ambos músicos viajaron a este México en septiembre de este año para presentarse en una serie de eventos. Por lo que cuando desaparecieron, su mánager denunció el hecho.

Respecto a los detenidos, hay mujeres y hombres originarios de España, Colombia, Cuba y Venezuela.