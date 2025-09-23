SUSCRÍBETE
Quiénes eran B-King y DJ Regio Clown, los músicos colombianos que fueron encontrados muertos en México

Los cuerpos de Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera fueron identificados a seis días de que se reportara su desaparición. Los artistas se encontraban en México en el marco de una gira de conciertos que tenían previsto ofrecer en la capital. Esto es lo que se sabe del caso.

Alexis Paiva Mack 
Alexis Paiva Mack
Quiénes eran B-King y DJ Regio Clown, los músicos colombianos que fueron encontrados muertos en México. Fotos: Jorge Herrera / Bayron Sánchez.

Las autoridades de México confirmaron que los músicos de nacionalidad colombiana, Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera, más conocidos respectivamente como B-King y DJ Regio Clown, fueron encontrados muertos tras permanecer casi una semana desaparecidos.

El hallazgo de los cuerpos se dio en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México, el cual se encuentra ubicado a unos 50 kilómetros de la capital del país.

Los artistas habían sido reportados como desaparecidos el pasado martes 16 de septiembre.

Según informaciones rescatadas por la BBC, el último registro que se tenía de los músicos era en un gimnasio de Polanco, un barrio exclusivo de Ciudad de México.

Dos días antes de su desaparición, Sánchez y Herrera se habían presentado en la discoteca ElectroLab, en el marco de una gira de conciertos que tenían previsto ofrecer en la capital mexicana.

Luego de que se reportara la situación, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó al gobierno mexicano que colaborara en la búsqueda de Sánchez y Herrera.

Petro sugirió en aquel momento que la desaparición “quizás” podía deberse a las operaciones de “mafias multinacionales que crecen en nuestro continente”.

Después de su petición, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las cancillerías de ambos países estaban colaborando en la investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han compartido detalles sobre posibles responsables ni sobre las causas de lo que se presume que fue un doble homicidio.

Desde la Fiscalía informaron que los cuerpos fueron encontrados el 17 de septiembre en Cocotitlán. No obstante, fue este lunes 22 de septiembre cuando se confirmó su identidad.

El Gabinete de Seguridad de México aseguró que las instituciones encargadas “colaboran de manera estrecha para localizar a los responsables y esclarecer este hecho”.

Entre los artistas reconocidos que manifestaron su preocupación por el caso se encuentran nombres como el del cantante colombiano J Balvin.



Bayron Sánchez Salazar, más conocido como B-King, tenía 31 años y era originario de Santander. Sin embargo, vivía en Medellín.

Sánchez era conocido dentro de la escena local de la música urbana y tenía colaboraciones con artistas como DJ Marcela Reyes, quien era su expareja.

Jorge Luis Herrera, más conocido como DJ Regio Clown, tenía 35 años y provenía de Valle del Cauca. Era el principal colaborador y asesor de B-King, mientras que también era conocido por su trabajo como productor.

El mánager de Sánchez, Juan Camilo Gallego, afirmó al medio colombiano Noticias Caracol que él estaba en el mismo hotel en el que se quedaban los músicos.

Según Gallego, antes de salir hacia el gimnasio de Polanco, le dijeron que tenían previsto reunirse a almorzar con unos conocidos de Herrera.



De acuerdo a informaciones reunidas por la BBC, Sánchez aseguró a un programa del Canal 1 en 2022 que era familiar de Camilo Torres Martínez, más conocido como “Fritanga”, quien fue uno de los líderes del Clan del Golfo.

“Es mi tío, es un amigo que quiero muchísimo y siempre ha estado para mí”, dijo B-King en dicha instancia.

Y agregó: “Trato de ser muy reservado, pero es algo que no voy a negar”.

Las autoridades mexicanas no han informado de ninguna relación de los músicos con el crimen organizado.

Las investigaciones en torno al caso todavía están en curso.

Más sobre:PolicialMéxicoCrimenB-KingDJ Regio ClownBayron Sánchez SalazarBarin SánchezJorge Luis HerreraColombiaCocotitlánAsesinatoHomicidioMundoInternacionalLa Tercera

