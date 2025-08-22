Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México. Foto: archivo.

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, en México, están investigando el asesinato del cantante y director del grupo Enigma Norteño, Ernesto Barajas, quen fue atacado a disparos este martes 19 de agosto.

El atentado contra el artista ocurrió en Zapopan, en Guadalajara. Un hombre que lo acompañaba también murió. Y una mujer que se encontraba en la zona terminó herida .

Desde la fiscalía aseguraron a la BBC que están investigando la situación “para esclarecer los hechos”.

Tales peritajes siguen en desarrollo.

Al momento de su muerte, Barajas tenía 38 años .

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México. Foto: archivo.

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos asesinado en México

El ahora fallecido artista fundó Enigma Norteño en 2004, cuando tenía 18 años. Desde ese entonces, el grupo escaló hasta posicionarse como uno de los más destacados a nivel regional en la escena de los narcocorridos .

Este último es un subgénero musical derivado del corrido tradicional, el cual se caracteriza —esencialmente— porque las canciones describen la vida de los miembros de los carteles del narcotráfico , así como acontecimientos y asuntos relacionados.

Los narcocorridos han sido un amplio tema de debate. Los detractores de esta música usualmente sostienen que exalta la violencia y manifiestan preocupación en cuanto a su popularidad, en un país en el que los crímenes vinculados al crimen organizado han provocado decenas de miles de muertos.

Barajas, junto con liderar Enigma Norteño, también era conductor de un podcast en YouTube en el que abordaba con invitados “diferentes puntos de vista en el mundo de la música, farándula, entretenimiento y de personas que aportan historias de la vida cotidiana”, según describió él mismo en su canal de dicha plataforma.

El cantante era originario de Culiacán, la capital del estado de Sinaloa.

De acuerdo a reportes de medios locales, en 2023 había sido amenazado por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , una de las organizaciones criminales del narcotráfico más peligrosas de México.

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México. Foto: archivo.

En aquel entonces, se divulgó en redes sociales una nota que presuntamente fue firmada por miembros del cartel, en la cual se leía: “Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, deja de sentirte protegido por las hermanas Aquiles y Rana. Aquí no vas a venir a cantar corridos de tu bandera. La Baja tiene dueño” .

Según informaciones rescatadas por la BBC, “Rana” y “Aquiles” son los apodos de los hermanos Arzate García. De acuerdo al FBI, son miembros de alto rango del Cartel de Sinaloa que lideran operaciones de narcotráfico en el estado de Baja California, al cual se refieren como “la Baja”.

Algunas de las canciones que toca Enigma Norteño se refieren explícitamente a Ismael “El Mayo” Zambada , uno de los fundadores del Cartel de Sinaloa , quien actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos. El Sr. Mayo Zambada y El Mayo Zambada son algunos de estos temas.

No obstante, el grupo también tiene al menos una canción dedicada a Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes , líder del CJNG , el cual se titula ¿Van a querer más?.

Pese a las temáticas que abordaba en su música, Barajas aseguraba que él no se vinculaba con organizaciones criminales .

En el pasado, previo al asesinato del cantante, Enigma Norteño ya había enfrentado episodios de violencia.

José Baldenegro , quien fue baterista del grupo, fue secuestrado y asesinado en 2012 .

Tras su muerte, Barajas declaró a Telemundo: “Fue algo que nos impactó. Queríamos retirarnos de la música”.

El cantante decía que eran “muy cuidadosos” con sus letras y que estas no buscaban atacar a las personas que nombraban.

“Sería muy tonto de mi parte si lo hiciera. Y así nos fuimos ganando esa credibilidad, ese respeto, de parte de toda la gente”.