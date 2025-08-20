“El Mayo” Zambada se declarará culpable de narcotráfico en EEUU, según un documento judicial. Foto: archivo.

Ismael Zambada García, más conocido como “El Mayo”, uno de los fundadores del Cartel de Sinaloa, se declarará culpable de cargos de narcotráfico en un tribunal en Estados Unidos, según detalla un documento judicial revisado por el New York Times.

Zambada, quien fue arrestado en Texas en julio de 2024 tras haber sido llevado en un avión desde México hasta el país vecino, fue acusado ante el Tribunal Federal del Distrito de Brooklyn de dirigir un grupo criminal.

Según sostienen las autoridades, este último no solo conspiró para asesinar a miembros de bandas rivales, sino que también traficó drogas como cocaína, heroína y metanfetamina a través de la frontera entre México y Estados Unidos.

De acuerdo a los fiscales, estos crímenes eran impulsados por actos de corrupción orquestados bajo la dirección de “El Mayo”.

Las autoridades acusan que el grupo contaba con la ayuda de policías para transportar drogas por México y que altos funcionarios les avisaban sobre las operaciones.

Detallan que el Cartel de Sinaloa gastaba millones de dólares anuales en sobornos a funcionarios del gobierno mexicano.

De la misma manera, afirman que “El Mayo” lideraba sicarios para que realizaran secuestros y asesinatos de rivales y autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en México.

Incluso, acusan que en 2024 ordenó el asesinato de su propio sobrino, según rescata el citado periódico a partir del relato de los fiscales.

Qué se sabe de la declaración que “El Mayo” Zambada hará en un tribunal de EEUU

Según el documento judicial, se espera que “El Mayo” se declare culpable el próximo lunes 25 de agosto , ante el juez de distrito Brian Corgan.

El abogado de Zambada García, Frank Pérez, declaró que el acuerdo de su cliente con los fiscales no incluye ninguna disposición que lo obligue a cooperar con los investigadores.

Si la declaración de culpabilidad ocurre como se tiene previsto en el documento, los dos fundadores más poderosos del Cartel de Sinaloa pasarán a cumplir penas en prisión.

Joaquín Guzmán Loera, más conocido como “El Chapo”, fue condenado a cadena perpetua en 2019, luego de ser declarado culpable de dirigir un grupo criminal que efectuó contrabando de drogas ilegales hacia Estados Unidos.

Las informaciones sobre el acuerdo de culpabilidad de “El Mayo” se dieron a conocer dos semanas después de que las autoridades anunciaran que no pedirirían la pena de muerte contra él ni otros dos capos del narcotráfico.

Entre estos últimos se encontró Rafael Caro Quintero, miembro fundador del Cartel de Guadalajara, a quien se le apoda como “el narco de narcos”.