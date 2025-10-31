OFERTA ELECCIONES $990
Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

Equipo de Growth 
Equipo de Growth
Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Temblor hoy, jueves 30 de octubre en Chile

Estos son los sismos informados por Sismología:

06:18 horas

Sismo de magnitud 3.1, localizado a 97 km al noroeste de Punta Arenas y a una profundidad de 44 km.

Qué hacer en caso de un sismo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

  1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
  2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
  3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
  4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
  5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
  6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Boric participa en la sesión de apertura del diálogo entre líderes de la APEC y llama a manifestarse a favor del multilateralismo
Boric participa en la sesión de apertura del diálogo entre líderes de la APEC y llama a manifestarse a favor del multilateralismo

Mercado de centolla: interrogantes sobre un nuevo paradigma
Mercado de centolla: interrogantes sobre un nuevo paradigma

Cómo es Poseidón, el torpedo con capacidad nuclear que Rusia asegura haber probado con éxito
Cómo es Poseidón, el torpedo con capacidad nuclear que Rusia asegura haber probado con éxito

Palmeiras hace historia: golea a Liga de Quito y se instala en la final de la Libertadores con una remontada inédita
Palmeiras hace historia: golea a Liga de Quito y se instala en la final de la Libertadores con una remontada inédita

Cómo son las "casas embrujadas" de Frank & Mortis que prometen "llevar el miedo a otro nivel"
Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos
Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos

Keiko Fujimori oficializa su precandidatura a las presidenciales de Perú con Fuerza Popular
Keiko Fujimori oficializa su precandidatura a las presidenciales de Perú con Fuerza Popular

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

